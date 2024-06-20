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Помер легендарний актор і зірка "Голодних ігор"

Дмитро Відоменко
20 червня 2024, 20:39
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Дональд Сазерленд помер у своєму будинку в Маямі у віці 88 років.
Дональд Сазерленд помер
Дональд Сазерленд помер на 89-му році життя / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

У своєму будинку в Майамі після довгої хвороби у віці 88 років помер легендарний голлівудський актор канадського походження Дональд Сазерленд - зірка фільмів "Брудна дюжина", "Військово-польовий госпіталь" і франшизи "Голодні ігри". Про це повідомляє західний спеціалізований портал Deadline із посиланням на рідних актора.

Сазерленд почав зніматися ще понад 60 років тому і за час кар'єри встиг попрацювати в найрізноманітніших кіножанрах і під керівництвом найвідоміших режисерів - від Федеріко Фелліні до Роберта Олтмена.

Сазерленд багато років прожив у шлюбі з Франсін Расетт. У них четверо синів Роега, Россіфа, Ангуса і Кіфера (теж відомий актор і зірка серіалу "24 години"), донька Рейчел і четверо онуків.

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Сім'я каже, що проведе траурну церемонію прощання з Дональдом Сазерлендом - але винятково в приватному форматі.

Що таке "Голодні ігри"?

"Голодні ігри" (англ. The Hunger Games) - американська медіафраншиза, що складається з науково-фантастичних пригодницьких фільмів-антиутопій, створена на основі трилогії романів американської письменниці Сьюзен Коллінз. Головну роль Кітніс Евердін виконувала Дженніфер Лоуренс, а Дональд Сазерленд грав головного лиходія - диктатора Коріолана Сноу, повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, раніше помер актор і сатирик із "Джентльмен-шоу" Євген Хаїт. Смерть талановитого артиста стала шоком для його близьких, які й не підозрювали про його проблеми зі здоров'ям.

Також у США наклав на себе руки зірка серіалів, американський актор Алек Массер. Бездиханне тіло артиста виявила в їхньому будинку в Дель-Маре, Каліфорнія, його наречена Пейдж Пресс.

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