Помер легендарний актор і зірка "Голодних ігор"

У своєму будинку в Майамі після довгої хвороби у віці 88 років помер легендарний голлівудський актор канадського походження Дональд Сазерленд - зірка фільмів "Брудна дюжина", "Військово-польовий госпіталь" і франшизи "Голодні ігри". Про це повідомляє західний спеціалізований портал Deadline із посиланням на рідних актора.
Сазерленд почав зніматися ще понад 60 років тому і за час кар'єри встиг попрацювати в найрізноманітніших кіножанрах і під керівництвом найвідоміших режисерів - від Федеріко Фелліні до Роберта Олтмена.
Сазерленд багато років прожив у шлюбі з Франсін Расетт. У них четверо синів Роега, Россіфа, Ангуса і Кіфера (теж відомий актор і зірка серіалу "24 години"), донька Рейчел і четверо онуків.
Сім'я каже, що проведе траурну церемонію прощання з Дональдом Сазерлендом - але винятково в приватному форматі.
Що таке "Голодні ігри"?
"Голодні ігри" (англ. The Hunger Games) - американська медіафраншиза, що складається з науково-фантастичних пригодницьких фільмів-антиутопій, створена на основі трилогії романів американської письменниці Сьюзен Коллінз. Головну роль Кітніс Евердін виконувала Дженніфер Лоуренс, а Дональд Сазерленд грав головного лиходія - диктатора Коріолана Сноу, повідомляє "Вікіпедія".
Нагадаємо, раніше помер актор і сатирик із "Джентльмен-шоу" Євген Хаїт. Смерть талановитого артиста стала шоком для його близьких, які й не підозрювали про його проблеми зі здоров'ям.
Також у США наклав на себе руки зірка серіалів, американський актор Алек Массер. Бездиханне тіло артиста виявила в їхньому будинку в Дель-Маре, Каліфорнія, його наречена Пейдж Пресс.
Інші новини:
- Помер "батько" легендарного гурту Boney M Френк Фаріан
- Померла муза Федеріко Фелліні італійська актриса Сандра Міло
- Померла зірка серіалу "Клон" Жандіра Мартіні
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред