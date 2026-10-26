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РФ атакувала балістикою Київ, є загиблі: можуть бути повторні удари

Анна Косик
26 жовтня 2026, 23:50
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Україна знаходиться під постійною загрозою атак РФ. Вечірній удар може повторитися.
РФ атакувала балістикою Київ, є загиблі: можуть бути повторні удари
Ліквідація наслідків балістичного обстрілу у столиці триває / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що повідомив Зеленський:

  • РФ ввечері 26 жовтня атакувала людні місця в Києві
  • Внаслідок атаки є жертви і постраждалі
  • Під завалами можуть бути люди

Країна-агресор Росія вдарила балістикою по території одного з університетів Києва і фактично по кампусу поруч з ним, а також по парку "Кіото", по території поруч зі станцією метро, житловими будинками.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його даними, наразі точно невідомо, скільки людей постраждали, але, на жаль, є жертви та поранені.

відео дня

"Тривають рятувальні роботи. Багато пошкоджень, є інформація і про те, що люди можуть бути під завалами. Всі служби на місцях та виконують свою роботу – рятують людей", - зазначив він.

Глава держави наголосив, що влучання ракет відбулося в дуже людних місцях і поруч немає жодного військового обʼєкта. Цей удар РФ нанесла просто по місту, по інфраструктурі.

"На жаль, можуть бути повторні удари. Триває також атака "шахедами" як проти Києва, так і проти інших наших міст і громад", - попередив українців президент.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Штучні затримки ППО для України допомагають терору РФ

Зеленський нагадав, що зараз загроза російських атак для України постійна, тому для Києва важливо, щоб політичні домовленості оперативно реалізовувались на рівні команд.

"Важливо, щоб було розуміння у партнерів, що Україні потрібні належні інструменти для знищення пускових російської балістики. Це був би найбільш ефективний порятунок життів. Важливо, щоб світ бачив, що Росія не демонструє нічого, крім бажання вбивати та воювати далі. Україна не має залишатися наодинці із цим, і це виключно провина Росії, що війна досі триває і люди досі гинуть. Будь ласка, бережіть себе. Усім партнерам варто бути з Україною, із захистом життя", - підсумував він.

Скільки балістичних ракет РФ може запускати по Україні щомісяця

Главред писав, що за словами начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Росія може запускати по Україні до 300 балістичних ракет на місяць, якщо збереже нинішні темпи обстрілів.

Водночас Україна має критично мало ракет-перехоплювачів для систем ППО, тому необхідно посилювати превентивні дії проти РФ. Мова йде про симетричні удари.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ввечері 26 жовтня у Києві пролунали вибухи. Російські окупанти запустили по столиці балістичні ракети. У Деснянському районі зафіксовано влучання біля гуртожитку одного з університетів.

Раніше, 25 жовтня, повідомлялося, що внаслідок російських обстрілів Дніпропетровської області загинули 4 четверо людей, ще 22 дістали поранення. У Вінниці російський безпілотник влучив у багатоповерхівку, внаслідок чого постраждали 6 людей.

Напередодні, зранку 25 жовтня російські окупаційні війська атакують Полтаву безпілотниками. Внаслідок ударо зафіксовано влучання у будівлю торговельного комплексу.

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Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині - начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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