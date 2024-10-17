У віці 31 року загинув популярний британський співак

Колишній учасник британської групи One Direction Ліам Пейн помер. На момент смерті йому був 31 рік.
Як повідомляє Page Six, у середу британський співак і автор пісень впав із третього поверху свого готельного номера в готелі CasaSur Palermo в Буенос-Айресі, Аргентина, повідомляє місцева влада.
Поліція Буенос-Айреса заявила у своїй заяві, що падіння Пейна призвело до "надзвичайно серйозних травм", а медики підтвердили його смерть на місці.
Пабло Полічіккіо, представник Міністерства безпеки муніципалітету Буенос-Айреса, повідомив виданню, що музикант "викинувся з балкона свого номера".
Полікіккіо повідомив, що поліцейських відправили в готель у відповідь на екстрений виклик про "агресивного чоловіка, який міг перебувати під впливом наркотиків або алкоголю".
Співробітники поліції, які прибули на місце, почули глухий удар і виявили тіло Пейна у дворі готелю, повідомляє Полікіккіо. Альберто Кресченті, голова державної системи невідкладної медичної допомоги, пояснив на аргентинському телеканалі Todo Noticias, що Пейн упав із висоти 13 або 14 метрів і "отримав серйозні травми, які спровокували його негайну смерть".
"Ми прибули вчасно, щоб спробувати реанімувати його, але нічого не могли зробити", - сказав Кресченті, додавши, що влада розслідує обставини смерті Пейна і що проводиться розтин.
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