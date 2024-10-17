У віці 31 року загинув популярний британський співак

Британський актор Ліам Пейн загинув у віці 31 року в Аргентині.

https://glavred.net/starnews/v-vozraste-31-goda-pogib-populyarnyy-britanskiy-pevec-10606016.html Посилання скопійоване

Помер Ліам Пейн / Колаж Главред, фото Instagram/liampayne

Колишній учасник британської групи One Direction Ліам Пейн помер. На момент смерті йому був 31 рік.

Як повідомляє Page Six, у середу британський співак і автор пісень впав із третього поверху свого готельного номера в готелі CasaSur Palermo в Буенос-Айресі, Аргентина, повідомляє місцева влада.

Поліція Буенос-Айреса заявила у своїй заяві, що падіння Пейна призвело до "надзвичайно серйозних травм", а медики підтвердили його смерть на місці.

відео дня

Пабло Полічіккіо, представник Міністерства безпеки муніципалітету Буенос-Айреса, повідомив виданню, що музикант "викинувся з балкона свого номера".

Полікіккіо повідомив, що поліцейських відправили в готель у відповідь на екстрений виклик про "агресивного чоловіка, який міг перебувати під впливом наркотиків або алкоголю".

Співробітники поліції, які прибули на місце, почули глухий удар і виявили тіло Пейна у дворі готелю, повідомляє Полікіккіо. Альберто Кресченті, голова державної системи невідкладної медичної допомоги, пояснив на аргентинському телеканалі Todo Noticias, що Пейн упав із висоти 13 або 14 метрів і "отримав серйозні травми, які спровокували його негайну смерть".

"Ми прибули вчасно, щоб спробувати реанімувати його, але нічого не могли зробити", - сказав Кресченті, додавши, що влада розслідує обставини смерті Пейна і що проводиться розтин.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, в липні 2024 року Клінт Іствуд став вдівцем - померла Крістіна Сандера, з якою він жив у фактичному шлюбі протягом останніх 10 років.

Також стала відома причина загадкової смерті зірки серіалу "Альф" - актора Бенджі Грегорі. Тіло "Брайана Таннера", наймолодшого члена кінородини, було виявлено на парковці ще в червні.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред