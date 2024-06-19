Тяжкохвора Шеннен Доерті подала до суду на ексчоловіка-зрадника

Голлівудська акторка Шеннен Доерті, яка страждає на хворобу, подала до суду на свого колишнього чоловіка, який їй зраджував

https://glavred.net/stars/tyazhelobolnaya-shennen-doerti-podala-v-sud-na-eks-muzha-izmennika-10574231.html Посилання скопійоване

Шеннен Доерті подала в суд на колишнього чоловіка / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/theshando

Відома голлівудська акторка Шеннен Доерті, яка вже багато років бореться з раком молочних залоз, подала до суду на колишнього чоловіка - фотографа Курта Ісварієнка.

Знаменитість вимагає від нього грошей на своє утримання. Актриса пояснила, що через свою хворобу втратила майже всі джерела доходу. Єдине, що Доерті приносить гроші - це роялті від серіалу "Зачаровані" (також відомий як "Усі жінки - відьми"), де вона грала одну з головних ролей. Однак, уже наприкінці червня 2024 року виплати припиняться - і Доерті втратила вагому частину доходів.

Акторка вимагає від Ісварієнка щомісячні аліменти в розмірі понад 15,3 тисяч доларів США (починаючи з червня нинішнього року) та покриття всіх її судових витрат і адвоката.

відео дня

Крім того, Шеннен Доерті прямо звинуватила Ісварієнка в тому, що він навмисно затягує процес розлучення - адже сподівається, що вона не доживе до моменту, коли судові дебати скінчаться. І акторка вимагає - щоб її колишній чоловік якомога швидше надав суду довідку про свої доходи, після чого вдасться встановити суму виплат аліментів їй.

Хто така Шеннен Доерті Шеннен Доерті - американська акторка, найвідоміша за ролями Бренди Волш у телесеріалі "Беверлі-Гіллз, 90210" і Прю Голівелл у серіалі "Зачаровані". За даними Вікіпедії, у березні 2015 року Шеннен поставили діагноз рак молочної залози. Про хворобу Доерті стало відомо 19 серпня того ж року, коли вона подала позов проти свого колишнього менеджера Таннера Мейнстейна, який неправильно оформив її медичне страхування, через що, на її думку, вона не отримала належного лікування та її рак метастазував.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що британська співачка Адель таємно вийшла заміж вдруге. Артистка стала на публіці називати свого бойфренда, спортивного агента Річа Пола, своїм чоловіком.

Також стало відомо, що Г'ю Джекман розійшовся з дружиною, актрисою Деборрою-Лі Фернесс, після 27 років шлюбу. Колишнє подружжя зробило офіційну заяву про причини їхнього розставання.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред