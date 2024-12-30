Вагітні зірки: хто з українських знаменитостей стануть батьками у 2025 році

Ви дізнаєтеся:
- На кого чекає радісна подія у 2025 році
- Як вони виглядають
Наприкінці кожного року заведено підбивати підсумки і робити своєрідні "звіти" про зоряне життя в Україні та у світі.
Але чому б не зазирнути в майбутнє і не подивитися, хто ж із вітчизняних зірок потішить своїх шанувальників новинами про поповнення у 2025 році.
Главред вирішив поритися в зоряній хроніці та нагадати своїм читачам, за якими з селебрітіз потрібно буде стежити особливо ретельно, щоб не пропустити довгоочікувані радісні новини.
Анна Кошмал
Українська популярна актриса Анна Кошмал оголосила про те, що стане мамою вдруге восени 2023 року. І незважаючи на цікавість її шанувальників, вона не уточнила стать дитини і не розповіла, який термін вагітності. Тож залишається лише терпляче стежити за соціальними мережами акторки та чекати приємних новин.
Олексій "Позитив" Завгородній
На початку листопада український співак Олексій 'Позитив' Завгородній та його дружина, танцівниця Юлія Сахневич, оголосили, що чекають на дитину. Для подружжя це буде перший малюк, і майбутнє батьківство для них дуже хвилююче.
Інеса Грицаєнко
Фіналістка проєкту Голос країни-12 і солістка гурту SESTRA Інеса Грицаєнко вперше стане мамою. 25-річна виконавиця зазначила, що планує повною мірою насолоджуватися материнством, але це не вплине на її кар'єру.
Віталій Миколенко
Захисник англійського Евертона та гравець збірної України Віталій Миколенко поділився радісною новиною. Спортсмен опублікував знімок УЗД, а також фото маленьких пінеток. Таким чином спортсмен повідомив, що пара скоро стане батьками.
Сподіваємося, що це не останні хороші новини й українські селебріті продовжать тішити своїх шанувальників, фоловерів і допитливих журналістів новинами про поповнення в їхніх сім'ях. Чим більше талановитих українців - тим краще.
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