Вагітні зірки: хто з українських знаменитостей стануть батьками у 2025 році

Скоро українські зірки порадують своїх шанувальників новинами про народження малюків.

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Хто з українських зірок стане мамою і татом / Колаж Главред, фото Instagram/positiff, inessa_hrytsaienko_

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На кого чекає радісна подія у 2025 році

Як вони виглядають

Наприкінці кожного року заведено підбивати підсумки і робити своєрідні "звіти" про зоряне життя в Україні та у світі.

Але чому б не зазирнути в майбутнє і не подивитися, хто ж із вітчизняних зірок потішить своїх шанувальників новинами про поповнення у 2025 році.

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Главред вирішив поритися в зоряній хроніці та нагадати своїм читачам, за якими з селебрітіз потрібно буде стежити особливо ретельно, щоб не пропустити довгоочікувані радісні новини.

Українська популярна актриса Анна Кошмал оголосила про те, що стане мамою вдруге восени 2023 року. І незважаючи на цікавість її шанувальників, вона не уточнила стать дитини і не розповіла, який термін вагітності. Тож залишається лише терпляче стежити за соціальними мережами акторки та чекати приємних новин.

Анна Кошмал вагітна вдруге / Фото Instagram/smorkovkina

На початку листопада український співак Олексій 'Позитив' Завгородній та його дружина, танцівниця Юлія Сахневич, оголосили, що чекають на дитину. Для подружжя це буде перший малюк, і майбутнє батьківство для них дуже хвилююче.

Позитив і його кохана стануть батьками у 2025 році / Фото Instagram/positiff

Інеса Грицаєнко

Фіналістка проєкту Голос країни-12 і солістка гурту SESTRA Інеса Грицаєнко вперше стане мамою. 25-річна виконавиця зазначила, що планує повною мірою насолоджуватися материнством, але це не вплине на її кар'єру.

Інеса Грицаєнко вагітна первістком / Фото Instagram/inessa_hrytsaienko_

Захисник англійського Евертона та гравець збірної України Віталій Миколенко поділився радісною новиною. Спортсмен опублікував знімок УЗД, а також фото маленьких пінеток. Таким чином спортсмен повідомив, що пара скоро стане батьками.

Віталій Миколенко та його дружина скоро стануть батьками вперше / Фото Instagram/mikola_16

Сподіваємося, що це не останні хороші новини й українські селебріті продовжать тішити своїх шанувальників, фоловерів і допитливих журналістів новинами про поповнення в їхніх сім'ях. Чим більше талановитих українців - тим краще.

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