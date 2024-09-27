Померла зірка Гаррі Поттера і "Абатство Даунтон"

Меггі Сміт померла на 89 році життя.

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Померла актриса Меггі Сміт / Колаж Главред, фото Вікіпедія

Актриса Меггі Сміт, відома за фільмами про Гаррі Поттера і "Абатство Даунтон", померла у віці 89 років, повідомила її родина.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, легенда британської сцени та екрану, вона виграла два "Оскари" за свою кар'єру - за "Розквіт міс Джин Броді" 1970 року і "Каліфорнійську сюїту" 1979 року, мала ще чотири номінації і отримала вісім премій BAFTA.

Хто така Меггі Сміт Меггі Сміт - англійська актриса. відео дня За даними Вікіпедії, вона є дворазовим лауреатом премії "Оскар", семиразовим лауреатом премії BAFTA, триразова володарка премії "Золотий глобус", чотириразова лауреатка "Еммі" (2003, 2011, 2012, 2016), п'ятиразова володарка премії Гільдії кіноакторів США, лауреатка премії "Тоні" і почесної премії Лоуренса Олів'є. Дама-Командор ордена Британської імперії (1990), кавалер ордена Кавалерів Пошани (2014).

У заяві її синів Тобі Стівенса і Кріса Ларкіна йдеться: "З великим сумом ми повинні оголосити про смерть пані Меггі Сміт. Вона мирно померла в лікарні рано вранці в п'ятницю 27 вересня. Будучи дуже потайливою людиною, вона була з друзями та сім'єю наприкінці. У неї залишилися двоє синів і п'ятеро люблячих онуків, які спустошені втратою своєї незвичайної матері та бабусі".

"Ми хотіли б скористатися цією можливістю, щоб подякувати чудовому персоналу лікарні Челсі та Вестмінстера за їхню турботу і незмінну доброту в її останні дні. "Ми дякуємо вам за всі ваші добрі повідомлення і підтримку і просимо вас поважати наше приватне життя в цей час", - повідомила сім'я актриси.

Кар'єра Меггі почалася в театрі, але вона отримала свою першу номінацію на премію BAFTA 1958 року за мелодраму "Нікуди йти".

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