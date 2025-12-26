Рус
"Копія батька": син Тіни Кароль зробив несподіваний сюрприз мамі на Різдво

Христина Трохимчук
26 грудня 2025, 10:24
Веніамін Огір з'явився на концерті Тіни Кароль.
Тіна Кароль із сином Веніаміном
Тіна Кароль із сином Веніаміном

Ви дізнаєтеся:

  • Син Тіни Кароль зробив сюрприз мамі на її концерті
  • Як це сталося

Син Тіни Кароль зворушив зіркову маму несподіваною появою на її концерті на Різдво. Шанувальники виклали в Instagram зворушливий момент матері та сина просто на сцені.

Як виявилося, Веніамін приїхав в Україну, щоб провести свято з родиною. Цього дня Тіна виступала у Львові, і син не упустив шансу зробити мамі приємний сюрприз. Після одного з номерів Веніамін піднявся на сцену з великим букетом білих троянд.

відео дня
Тіна Кароль, Веніамін Огір
Який вигляд має син Тіни Кароль

Співачка була зворушена такою увагою від свого сина і, прийнявши букет, ніжно обійняла його з посмішкою на обличчі та поцілувала в щоку. Після цього вона зробила жест, який особливо зворушив шанувальників - по-материнськи змахнула зі щоки Веніаміна помаду, що залишилася після поцілунку.

Фанати також знайшли архівне відео 2014 року, на якому зовсім маленький син зірки так само дарує їй букет квітів на сцені. Тоді співачці довелося опуститися навпочіпки, щоб обійняти малюка, а тепер уже їй самій доводиться вставати на носочки.

Веніамін Огір на концерті Тіни Кароль
Веніамін Огір на концерті Тіни Кароль

Шанувальники обсипали Тіну Кароль та її спадкоємця компліментами, зазначивши, наскільки сильно Веніамін схожий на покійного батька.

"Боже, як він на батька схожий. Мамина гордість"

"Копія батька"

"Які вони красиві!"

Інфографіка, Кароль
Інфографіка, Кароль

Про персону: Тіна Кароль

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

