Популярна ведуча вперше розповіла про службу чоловіка-військового

Українська ведуча Неля Шовкопляс - дружина військового. Нещодавно вона вперше розповіла про службу Владислава.
Шовкопляс зазначила - коханий ретельно готувався до того, щоб стати на захист України, і вступив до ЗСУ ще два роки тому. "Служить від січня минулого року. Він готувався, навчався, фундаментально до цього підходив. Він чітко знав, чого хоче, куди хоче і в якому роду військ хоче служити", - розповіла Неля в інтерв'ю для kp.ua.
При цьому ведуча зізнається: Владислав не втаємничує її в особливості своєї служби - це була їхня сімейна домовленість. "Ми домовилися, що не кіпішуємо зайвий раз - це до добра не приведе. Він і сам каже: "Мені краще, коли ти емоційно стабільна". Він мені зайвого не розповідає. Завжди каже, що все нормально, все окей", - розповіла Неля Шовокопляс.
