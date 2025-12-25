Популярна ведуча вперше розповіла про службу чоловіка-військового

Обранець Нелі Шовкопляс поповнив лави ЗСУ майже два роки тому.

https://glavred.net/stars/populyarnaya-vedushchaya-vpervye-rasskazala-o-sluzhbe-muzha-voennogo-10727126.html Посилання скопійоване

Неля Шовкопляс чоловік - ведуча розповіла про службу обранця / колаж: Главред, фото: instagram.com/nelya_shovkoplyas

Стисло:

Неля Шовкопляс розповіла, що її чоловік пішов служити

Телезірка вперше заговорила про його рішення

Українська ведуча Неля Шовкопляс - дружина військового. Нещодавно вона вперше розповіла про службу Владислава.

Шовкопляс зазначила - коханий ретельно готувався до того, щоб стати на захист України, і вступив до ЗСУ ще два роки тому. "Служить від січня минулого року. Він готувався, навчався, фундаментально до цього підходив. Він чітко знав, чого хоче, куди хоче і в якому роду військ хоче служити", - розповіла Неля в інтерв'ю для kp.ua.

відео дня

При цьому ведуча зізнається: Владислав не втаємничує її в особливості своєї служби - це була їхня сімейна домовленість. "Ми домовилися, що не кіпішуємо зайвий раз - це до добра не приведе. Він і сам каже: "Мені краще, коли ти емоційно стабільна". Він мені зайвого не розповідає. Завжди каже, що все нормально, все окей", - розповіла Неля Шовокопляс.

Неля Шовкопляс із чоловіком і синами / фото: instagram.com/nelya_shovkoplyas

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про особисте життя Анни Добриднєвої. Ексучасниця дуету Пара Нормальних вперше публічно заговорила про стосунки і своє ставлення до весілля.

Також Макс Барських зі сцени зробив зізнання про роман із Лободою. На початку кар'єри артиста ходили чутки про його шалену закоханість у Світлану, через яку він навіть поранив себе на сцені.

Читайте також:

Про персону: Неля Шовкопляс Неля Шовкопляс - українська телеведуча. Ведуча каналу 1+1 Україна, ранкового проєкту "Сніданок з 1+1". Ментор благодійного проєкту 1+1 media - "Здійсни мрію", повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред