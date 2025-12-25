"Неповноцінним": дружина зрадника Джигана оббере його до нитки після розлучення

Репер з України Джиган після розлучення з блогеркою Самойловою не отримає нічого.

https://glavred.net/stars/ushcherbnym-muzhikam-zhena-predatelya-dzhigana-obberet-ego-do-nitki-posle-razvoda-10727069.html Посилання скопійоване

Оксана Самойлова і Джиган народила 4 дітей/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Джиган

Коротко:

Про що повідомила Самойлова

Що отримає Джиган

Дружина зрадника України репера Джигана, який підтримує терористичне вторгнення РФ, поділилася з пропагандистськими ЗМІ, що Джиган скоро залишиться без нічого.

Як пишуть пропагандисти, дружина Джигана Оксана Самойлова розповіла, що під час спільного життя репер їй нічого не дарував. "Він мені нічого не дарував... Тільки я йому: машини, годинники... Я ж травмована, до того ж я від самого початку така, що за сім'ю буду битися до останнього. Тому всім неповноцінним мужикам присвячується мій спіч. Я із задоволенням поступлюся цим сильним місцем якомусь реально сильному чоловікові", - додає блогерка.

відео дня

Самойлова та Джиган мають 4 дітей / Фото Instagram/ samoylovaoxana

Говорячи про розподіл майна, Самойлова пояснила: за шлюбним договором усе, що було нажито до 2020 року, залишається їй, а те, що куплено після, залишається в того, хто це купував від початку. Також наголошується, що оскаржити цей договір уже не можна, тому що минуло більше трьох років.

Джиган і Оксана Самойлова з козою / фото: instagram.com, Джиган

Окремо Самойлова торкнулася теми Нового року. Вона називає його сімейним святом і каже, що діти точно будуть поруч із нею. При цьому вона не виключає, що Джиган теж приїде до сім'ї, щоб не зустрічати свято на самоті.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв, що українська відома акторка Наталка Денисенко поділилася, які у неї склалися стосунки з партнером Антоном Нестеренком під час підготовки до спецвипуску "Танців з зірками".

Раніше стало відомо, що ветеран і головний герой шоу "Холостяк-13" Олександр Терен має стосунки з підприємницею Катериною Смачило, яка старша за нього на чотири роки.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Джиган Джиган (справжнє ім'я - Денис Устименко-Вейнштейн) - реп-виконавець українського походження, народився в Одесі, повідомляє Вікіпедія. Джиган одружений з росіянкою і блогеркою Оксаною Самойловою. Він не раз потрапляв до лікарень через зловживання забороненими речовинами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред