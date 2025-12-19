Тіна Кароль переспівала свій легендарний хіт українською мовою

Коротко:
- Як тепер звучить "Шиншила" українською
- Що говорить сама Тіна Кароль
Відома українська співачка Тіна Кароль представила довгоочікувану прем'єру.
Співачка опублікувала кліп і посилання на свій популярний хіт, який вона раніше виконувала російською мовою - "Шиншилла". Тіна показала, що вічнозелений трек може звучати так само чудово і українською мовою.
На своїй сторінці в Instagram, Кароль показала фрагменти зі зйомок кліпу на рімейк пісні, і навіть вже презентувала новий кліп.
"Не пропусти! Слухай український ремейк пісні "Шиншила" на всіх стрімінгових платформах. Він став першим синглом з ювілейного альбому хітів "Любов. Сльози. Маніфест", зібраних за 20 років кар'єри", - пише Тіна.
Раніше пісня звучала так:
"Біла хуртовина зима, снігом запорошила,
Я пришила тебе до себе. Я так вирішила, шиншило";
В українському ж варіанті тексту, трек тепер звучить так:
Ця завірюха зима, снігом запорошила
Я пришила тебе сама, приворожила, шиншило"
Про персону: Тіна Кароль
Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.
