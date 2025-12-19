Тіна Кароль переспівала свій легендарний хіт українською мовою

"Шиншила" Тіни Кароль зазвучала по новому українською мовою.

Тіна Кароль представила римейк "Шиншили"/ колаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

Відома українська співачка Тіна Кароль представила довгоочікувану прем'єру.

Співачка опублікувала кліп і посилання на свій популярний хіт, який вона раніше виконувала російською мовою - "Шиншилла". Тіна показала, що вічнозелений трек може звучати так само чудово і українською мовою.

Тіна Кароль заспівала "Шиншиллу" по-новому / Фото Instagram/tina_karol

На своїй сторінці в Instagram, Кароль показала фрагменти зі зйомок кліпу на рімейк пісні, і навіть вже презентувала новий кліп.

Тіна Кароль заспівала "Шиншилу" по-новому / Фото Instagram/tina_karol

"Не пропусти! Слухай український ремейк пісні "Шиншила" на всіх стрімінгових платформах. Він став першим синглом з ювілейного альбому хітів "Любов. Сльози. Маніфест", зібраних за 20 років кар'єри", - пише Тіна.

Раніше пісня звучала так:

"Біла хуртовина зима, снігом запорошила,

Я пришила тебе до себе. Я так вирішила, шиншило";

В українському ж варіанті тексту, трек тепер звучить так:

Ця завірюха зима, снігом запорошила

Я пришила тебе сама, приворожила, шиншило"

Про персону: Тіна Кароль Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

