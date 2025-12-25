Мовчав про війну 4 роки: відомий російський артист висловив свою позицію

Ви дізнаєтеся:
- Гіо Піка висловився про війну
- Чим йому це загрожує
Відомий російський репер Гіо Піка під час концерту у Варшаві відверто звернувся до українців, перервавши мовчання, яке зберігав від початку повномасштабної війни. Відео з промовою артиста шанувальники опублікували в TikTok.
Гіо Піка вирішив висловити слова підтримки українцям, які залишили свої домівки через війну і змушені зараз проживати в інших країнах. Репер побажав усім миру.
"Тут, напевно, більшість теж покинули рідний дім. Особливо хочеться відзначити цю тему в тих, хто покинув його з України. Люди, миру вам, вашому дому", - сказав він.
Раніше Гіо Піка займав позицію "мовчуна" - це допомагало йому виступати як на батьківщині, так і за кордоном. Хоча артист не висловився прямо і не засудив російську агресію, його слова стали справжньою червоною ганчіркою для шанувальників із країни-агресора. У російських соцмережах і пропагандистських пабліках спалахнула хвиля критики. Артиста звинувачують у тому, що він висловив співчуття українцям, при цьому не згадавши російських військових, називають його можливе повернення до РФ "ганьбою" і навіть закликають привернути до нього увагу так званих "компетентних органів".
Варто зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення РФ заплановані виступи артиста на тимчасово окупованих територіях України так і не відбулися: концерти в Донецьку та Луганську наприкінці лютого 2022 року скасували під приводом обмежень на проведення розважальних заходів.
