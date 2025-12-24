"З такою генетикою": Мозгова похизувалась, як подорослішала донька від Аксельрода

Олена Мозгова написала зворушливі слова.

https://glavred.net/starnews/s-takoy-genetikoy-mozgovaya-pohvastalas-povzroslevshey-docheryu-ot-akselroda-10726850.html Посилання скопійоване

Олена Мозгова і Девід Аксельрод / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Мозгова, Девід Аксельрод

Ви дізнаєтеся:

Олена Мозгова показала молодшу доньку

Який вона має вигляд

Відома продюсерка Олена Мозгова похвалилася своєю молодшою донькою, яка подорослішала, від чоловіка, співака і військовослужбовця Девіда Аксельрода. Фотографія Соломії з'явилася в Instagram зіркової мами напередодні Різдва.

Дочка Аксельрода і Мозгової на знімку зображена в красивому вбранні - червоній картатій сукні та обручі з червоним бантом. Дівчинка, як і її знаменита мама, носить окуляри. Цей модний аксесуар допомагає їй виглядати дорослішою і робить схожість з Оленою ще більш помітною.

відео дня

Соломія - донька Олени Мозгової / фото: instagram.com, Олена Мозгова

Мозгова не стрималася і висловила під світлиною зворушливі слова, на які її надихнула донька, що подорослішала.

"Чи є щастя більше, ніж наші діти?" - написала продюсерка.

Підписники підтримали Олену, захопившись красою Соломії та припустивши, що дівчинка взяла найкраще у своїх іменитих родичів.

Як раніше виглядала донька Мозгової / фото: instagram.com, Девід Аксельрод

"Талановита дівчинка з такою генетикою мами, тата, дідуся"

"Дивовижна дівчинка"

"Божечки, яка красуня"

Олена Мозгова / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що співачка Олена Тополя, яка нещодавно заявила про розлучення з чоловіком Тарасом Тополею, розповіла про реакцію дітей на розставання батьків. В інтерв'ю Марічці Падалко вона розкрила, хто повідомив їхнім синам про це.

Також Андрій Федінчик розповів про складнощі, які йому довелося подолати: проблеми зі здоров'ям після армії, смерть батька, важку хворобу матері та складне розлучення з дружиною, акторкою Наталкою Денисенко. Сестра знаменитості стала на бік брата і публічно висловилася.

Вас може зацікавити:

Про персону: Олена Мозгова Олена Мозгова - український музичний продюсер. Дочка Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах і шоу, зокрема в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред