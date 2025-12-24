"З такою генетикою": Мозгова похизувалась, як подорослішала донька від Аксельрода

Ви дізнаєтеся:
- Олена Мозгова показала молодшу доньку
- Який вона має вигляд
Відома продюсерка Олена Мозгова похвалилася своєю молодшою донькою, яка подорослішала, від чоловіка, співака і військовослужбовця Девіда Аксельрода. Фотографія Соломії з'явилася в Instagram зіркової мами напередодні Різдва.
Дочка Аксельрода і Мозгової на знімку зображена в красивому вбранні - червоній картатій сукні та обручі з червоним бантом. Дівчинка, як і її знаменита мама, носить окуляри. Цей модний аксесуар допомагає їй виглядати дорослішою і робить схожість з Оленою ще більш помітною.
Мозгова не стрималася і висловила під світлиною зворушливі слова, на які її надихнула донька, що подорослішала.
"Чи є щастя більше, ніж наші діти?" - написала продюсерка.
Підписники підтримали Олену, захопившись красою Соломії та припустивши, що дівчинка взяла найкраще у своїх іменитих родичів.
"Талановита дівчинка з такою генетикою мами, тата, дідуся"
"Дивовижна дівчинка"
"Божечки, яка красуня"
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що співачка Олена Тополя, яка нещодавно заявила про розлучення з чоловіком Тарасом Тополею, розповіла про реакцію дітей на розставання батьків. В інтерв'ю Марічці Падалко вона розкрила, хто повідомив їхнім синам про це.
Також Андрій Федінчик розповів про складнощі, які йому довелося подолати: проблеми зі здоров'ям після армії, смерть батька, важку хворобу матері та складне розлучення з дружиною, акторкою Наталкою Денисенко. Сестра знаменитості стала на бік брата і публічно висловилася.
Вас може зацікавити:
- Помер популярний український ведучий Петро Остапишин
- "Навіть голос і погляд інші": близька людина звернулася до Андрія Фединчика
- Колишній чоловік Лорак вивіз їхню спільну доньку до Туреччини
Про персону: Олена Мозгова
Олена Мозгова - український музичний продюсер. Дочка Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах і шоу, зокрема в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред