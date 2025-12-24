Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"З такою генетикою": Мозгова похизувалась, як подорослішала донька від Аксельрода

Христина Трохимчук
24 грудня 2025, 16:04
77
Олена Мозгова написала зворушливі слова.
Олена Мозгова та Девід Аксельрод
Олена Мозгова і Девід Аксельрод / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Мозгова, Девід Аксельрод

Ви дізнаєтеся:

  • Олена Мозгова показала молодшу доньку
  • Який вона має вигляд

Відома продюсерка Олена Мозгова похвалилася своєю молодшою донькою, яка подорослішала, від чоловіка, співака і військовослужбовця Девіда Аксельрода. Фотографія Соломії з'явилася в Instagram зіркової мами напередодні Різдва.

Дочка Аксельрода і Мозгової на знімку зображена в красивому вбранні - червоній картатій сукні та обручі з червоним бантом. Дівчинка, як і її знаменита мама, носить окуляри. Цей модний аксесуар допомагає їй виглядати дорослішою і робить схожість з Оленою ще більш помітною.

відео дня
Соломія - дочка Олени Мозгової
Соломія - донька Олени Мозгової / фото: instagram.com, Олена Мозгова

Мозгова не стрималася і висловила під світлиною зворушливі слова, на які її надихнула донька, що подорослішала.

"Чи є щастя більше, ніж наші діти?" - написала продюсерка.

Підписники підтримали Олену, захопившись красою Соломії та припустивши, що дівчинка взяла найкраще у своїх іменитих родичів.

Олена Мозгова та Девід Аксельрод із донькою
Як раніше виглядала донька Мозгової / фото: instagram.com, Девід Аксельрод

"Талановита дівчинка з такою генетикою мами, тата, дідуся"

"Дивовижна дівчинка"

"Божечки, яка красуня"

Олена Мозгова
Олена Мозгова / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що співачка Олена Тополя, яка нещодавно заявила про розлучення з чоловіком Тарасом Тополею, розповіла про реакцію дітей на розставання батьків. В інтерв'ю Марічці Падалко вона розкрила, хто повідомив їхнім синам про це.

Також Андрій Федінчик розповів про складнощі, які йому довелося подолати: проблеми зі здоров'ям після армії, смерть батька, важку хворобу матері та складне розлучення з дружиною, акторкою Наталкою Денисенко. Сестра знаменитості стала на бік брата і публічно висловилася.

Вас може зацікавити:

Про персону: Олена Мозгова

Олена Мозгова - український музичний продюсер. Дочка Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах і шоу, зокрема в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олена Мозгова новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україну накриють хуртовини та снігопади: синоптик назвав небезпечні дати до Нового Року

Україну накриють хуртовини та снігопади: синоптик назвав небезпечні дати до Нового Року

17:23Синоптик
В одному місті України сталась справжня екологічна катастрофа – що відомо

В одному місті України сталась справжня екологічна катастрофа – що відомо

16:55Україна
В Україну прийдуть справжні морози: в яких областях буде найбільший "мінус"

В Україну прийдуть справжні морози: в яких областях буде найбільший "мінус"

15:10Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 24 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 24 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Смуга багатства вже поруч: чотири знаки зодіаку стануть щасливчиками грудня

Смуга багатства вже поруч: чотири знаки зодіаку стануть щасливчиками грудня

Чи можна пити алкоголь на Святвечір: священник здивував відповіддю

Чи можна пити алкоголь на Святвечір: священник здивував відповіддю

Гороскоп на 2026 рік: названо найголовніших щасливчиків і в коханні, і у фінансах

Гороскоп на 2026 рік: названо найголовніших щасливчиків і в коханні, і у фінансах

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці нареченої з квітами за 45 секунд

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці нареченої з квітами за 45 секунд

Останні новини

17:23

Україну накриють хуртовини та снігопади: синоптик назвав небезпечні дати до Нового Року

17:02

ДПС зафіксувала порушення на понад 3 млрд. грн. на тютюновій фабриці "Українське тютюнове виробництво" – Плінський

17:02

Мізинець на нозі значно важливіший, ніж ви думаєте: яку функцію він приховує

16:57

Українські фахівці створять аналог системи HIMARS - ЗМІ

16:55

В одному місті України сталась справжня екологічна катастрофа – що відомоФотоВідео

Китай готується забрати частину Росії і має апетити не тільки щодо Далекого Сходу – ЯгунКитай готується забрати частину Росії і має апетити не тільки щодо Далекого Сходу – Ягун
16:15

"Чудовий автомобіль": механік назвав найбільш надійний кросовер на ринку

16:07

25 грудня - Різдво Христове: що можна і не можна робити цього дня

16:04

"З такою генетикою": Мозгова похизувалась, як подорослішала донька від Аксельрода

15:17

Хитрість при смаженні риби: як досягти ідеально-хрусткої скоринки й ніжної середини

Реклама
15:10

В Україну прийдуть справжні морози: в яких областях буде найбільший "мінус"

15:05

У Москві підірвали поліцейських, які катували українських полонених - ЗМІ

15:04

Колишній чоловік Лорак вивіз їхню спільну доньку до Туреччини

14:31

Вибухи і масштабна пожежа: Генштаб відзвітував про ураження важливих об’єктів РФ

14:29

Гороскоп на завтра 25 грудня: Овнам - незабутній день, Терезам - успіх

14:12

Ситуація в енергосистемі критична: з'явились оновлені графіки відключення 24 грудня

14:07

Олена Тополя розкрила, хто сказав дітям про розлучення - як вони відреагували

13:45

Ігорович, Ігоревич чи Ігорьович: як сказати українською без помилки

13:10

Росія вдарила по ТЕЦ під Харковом: є загиблий та багато поранених, подробиці

13:05

"Навіть голос і погляд інші": близька людина звернулася до Андрія Федінчика

12:46

Якщо Китай відвернеться: відомо, коли в РФ можуть початись проблеми з ракетами

Реклама
12:42

Зливати чи залишати бензин у газонокосарці на зиму: остаточна відповідь фахівців

12:40

Росія випустила 100 дронів по об'єктах "Укрнафти": є критичні руйнування

12:21

Помер популярний український ведучий Петро Остапишин

12:06

Що руйнує сонячні панелі: термін служби знижується в рази

11:59

Зеленський розкрив позицію США щодо санкцій проти Росії після війни

11:51

США можуть провести розмову з Путіним вже 24 грудня: Зеленський розкрив деталі

11:50

Ексучасниця дуету Пара Нормальних уперше заговорила про стосунки та весілля

11:44

"Розбила мені серце": Барських зі сцени зробив зізнання про роман із ЛободоюВідео

11:42

Скасування воєнного стану та мобілізації: Зеленський назвав умови і терміни

10:51

Обов’язковий техогляд авто: адвокат розкрив, чому його впровадження малоймовірне

10:44

"Я був би щасливий": Клопотенко здивував ставленням до зрад партнеркиВідео

10:40

Астрологи назвали знаки зодіаку, які мають найвищий інтелект

10:37

Українцям дадуть шанс оцінити мирний план: Зеленський анонсував можливий референдум

10:30

Що не можна дарувати на Новий рік: три речі, які можуть притягнути бідиВідео

10:29

Китайський гороскоп на завтра 25 грудня: Собакам - втрати, Козлам - стрес

10:26

Головна бізнес-премія країни "Вибір року" представила перелік лідерів ринку 2025 року новини компанії

10:24

Вчені розкрили таємницю сезонів, яка десятиліттями залишалася непоміченою

10:16

Зеленський вперше розкрив 20 пунктів мирного плану: про що в них йдеться

10:14

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 24 грудня (оновлюється)

10:10

Олександр Терен закрутив новий роман - хто його обраниця

Реклама
10:09

В Україну прийшов холод із Баренцового моря: коли вдарять сильні морози та піде сніг

10:04

Дешевше вже не буде: які продукти почнуть стрімко дорожчати з січня

10:01

"Залишається приймати": Решетнік відреагував на вибір "Холостяка" у фіналі

09:47

"Уже проявляється": Олена Тополя розповіла про особисте життя після розлучення

09:35

"Ми попереджали": місто на Донбасі перейшло під повний контроль ЗС РФ - DeepState

09:35

Екологічна катастрофа в Одесі: біля двох пляжів виявили нафтові плями та загиблих птахів

09:24

Гороскоп Таро на завтра 25 грудня: Тельцям - вірити в себе, Терезам - рівновага

09:14

Карта Deep State онлайн за 24 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:06

У сейфі банку відкрили валізу зі скарбами династії Габсбургів: що там знайшли

08:42

Де зараз Людмила Янукович: що відомо про дружину президента-втікача

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти