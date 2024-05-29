Гвоздьова показала мереживне декольте від хірурга

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова поділилася несподіваними кадрами і зізналася, що збільшила собі груди.
Хореографиня також поділилася фото, де похвалилася своїми імплантами. Так, на своїй сторінці в Instagram, Гвоздьова показала своє фото в мереживній білизні.
"Ну ось він результат майстра. Минуло рівно 6 місяців з моменту операції і я можу показати цю красу! Хочу зазначити, що результат залежить не тільки від майстра, а й від правильного проходження післяопераційного періоду. Слід дотримуватися всіх настанов і рекомендацій лікаря і свідомо дотримуватися їх", - написала вона.
Хто така Ілона Гвоздьова
Гвоздьова Ілона стала відомою в широких колах після участі в проєктах "Танцюють всі", а потім "Танці з зірками", вона українська танцівниця, хореографиня, а також педагог. Засновниця власної студії танцю Gvozdeva Dance Complex.
Нагадаємо, раніше Гвоздьова зізналася, що розлучення - тема, яка на її з чоловіком порядку денному спливає регулярно. Таким чином танцівниця тримає стосунки в тонусі.
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