Гвоздьова показала мереживне декольте від хірурга

Українська танцівниця показала, як змінилися її груди після пластичної операції.

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Ілона Гвоздьова похвалилася новими грудьми/ Instagram ilonagvozdeva ilonagvozdeva

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова поділилася несподіваними кадрами і зізналася, що збільшила собі груди.

Хореографиня також поділилася фото, де похвалилася своїми імплантами. Так, на своїй сторінці в Instagram, Гвоздьова показала своє фото в мереживній білизні.

"Ну ось він результат майстра. Минуло рівно 6 місяців з моменту операції і я можу показати цю красу! Хочу зазначити, що результат залежить не тільки від майстра, а й від правильного проходження післяопераційного періоду. Слід дотримуватися всіх настанов і рекомендацій лікаря і свідомо дотримуватися їх", - написала вона.

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Хто така Ілона Гвоздьова Гвоздьова Ілона стала відомою в широких колах після участі в проєктах "Танцюють всі", а потім "Танці з зірками", вона українська танцівниця, хореографиня, а також педагог. Засновниця власної студії танцю Gvozdeva Dance Complex.

Нагадаємо, раніше Гвоздьова зізналася, що розлучення - тема, яка на її з чоловіком порядку денному спливає регулярно. Таким чином танцівниця тримає стосунки в тонусі.

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