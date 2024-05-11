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Спасибі, що жива: Ілона Гвоздьова потрапила в аварію і показала, що з нею не так

Олена Кюпелі
11 травня 2024, 00:13
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Ілона Гвоздьова потрапила в неприємну ситуацію.
Ілона Гвоздьова
Ілона Гвоздьова потрапила в неприємну ситуацію/ колаж: Главред, фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Українська танцюристка і хореограф Ілона Гвоздьова потрапила в аварію.

Про це танцівниця повідомила на своїй сторінці в Instagram. Так, артистка опублікувала низку кадрів із розбитою машиною. Утім, подробиць зірка розкривати не стала. Лише зазначила, що внаслідок ДТП немає жодних постраждалих, хоча автомобіль все-таки доведеться ремонтувати.

"Як то кажуть, спасибі, що живі і крім заліза ніхто не постраждав, ні водії, ні перехожі! Кармічний рік напевно не випадково дає мені знак - зменшити оберти, звернути увагу на своє здоров'я і почати дбати насамперед про себе, а потім про інших", - каже вона.

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Дана ситуація змусила танцівницю задуматися про життя. "Ситуація прикра. Все в житті не випадково", - додає вона.

Хто такий Влад Яма?

Владислав Яма - український танцюрист, а також суддя телевізійних проєктів "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" і "Модель XL". Член журі "Ліги Сміху".
З початку війни Влад Яма живе в Америці. Подейкують, що він заплатив прикордонникам велику суму, щоб його випустили за кордон. За втечу його неодноразово хейтили.
У соціальних мережах Влад вкрай рідко з'являється, бо щоразу стикається із засудженням. Відомо, що він кілька разів анонсував благодійні заходи, але вони проходили російською мовою.

Нагадаємо, раніше Гвоздьова зізналася, що розлучення - тема, яка на її з чоловіком порядку денному спливає регулярно. Таким чином танцівниця тримає стосунки в тонусі.

Раніше українська співачка і музична продюсерка Наталя Могилевська розкрила нові подробиці про доньок, яких вона усиновила на початку повномасштабної війни - чому мовчала так довго, як вони адаптувалися, тощо.

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