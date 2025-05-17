Армія РФ рухається до важливого міста на Донеччині: оглядач описав загрозу

Коротко:
- Оборона міста Торецьк на Донеччині триває
- У місті ще залишаються позиції українських військових
- Проте окупанти рухаються в бік іншого важливого міста – Костянтинівки
Оборона міста Торецьк у Бахмутському районі Донецької області триває. В місті ще залишаються позиції українських військових. Проте російські загарбники рухаються в бік іншого важливого міста – Костянтинівки в Краматорському районі.
Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мірошников. Він зазначив, що росіяни майже повністю окупували залишки Забалки, всю територію шахти "Торецька" (за виключенням терикону – він залишається "сірою зоною"), майже весь приватний сектор навколо шахти і на заході Торецька.
"Може так статися, що в певний момент це не матиме сенсу, бо ворог просто зараз рухається по залізниці у бік Костянтинівки. На жаль, ворог пробив оборону Дачного та отримав цю можливість", – зазначає оглядач.
За словами Мірошникова, ситуація біля Торецька нагадує Покровський напрямок, "на якому великі проблеми почалися тоді, коли окупанти захопили Очеретине та по залізниці рушили до Покровська".
Ситуація на фронті – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, командир ЗСУ розповів, чи вдалося окупантам захопити Торське. Окупанти в Торському демонстративно помахали прапорами на камеру.
Також раніше повідомлялося, що Росія накопичує сили для наступу – військовий експерт назвав міста під загрозою. Полковник запасу ЗСУ розповів про два можливі сценарії розвитку подій.
Нагадаємо, війська РФ активізувалися на одному з напрямків – у ЗСУ розкрили плани Путіна. Окупанти проводять перегрупування сил і розвідувальні заходи.
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Хто такий Богдан Мірошников
Блогер, військовий кореспондент.
Мірошников родом із Горлівки. Закінчив Маріупольський державний університет. Вивчав міжнародні відносини.
Зараз живе в Києві.
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