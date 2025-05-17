Люди їхали на евакуацію, дрон вибухнув всередині автобуса: деталі трагедії на Сумщині

Коротко:
- Автобус, по якому окупанти вдарили вранці, евакуйовував людей
- Серед загиблих переважно жінки пенсійного віку, а також кілька чоловіків
- Ворожий дрон "Ланцет" поцілив у дах автобуса і вибухнув всередині
Автобусом, по якому російські окупанти вдарили безпілотником вранці у суботу, 17 травня, біля Білопілля на Сумщині, люди їхали на евакуацію.
Про це розповів голова Білопільської громади Юрій Зарко в ефірі "Суспільного". Він назвав цей день "чорною суботою" в історії міста.
Він зазначив, що внаслідок удару загинули дев’ятеро людей, п’ятеро людей були поранені. Пораненим спершу надали допомогу на місці, а потім відправили в лікарню у Сумах.
"У цьому автобусі люди їхали на евакуацію. За містом в автобус ударив "Ланцет", його навів розвідувальний безпілотник. Нині маємо 9 загиблих та 5 поранених. Останні отримали на місці медичну допомогу та їх відправили у Суми в лікарню. Зараз ми вивозимо тіла загиблих. Особи деяких з них поки не встановлені. Переважна більшість – це жінки пенсійного віку, також загинули 2-3 чоловіки", – розповів Зарко.
Він зазначив, що було два безпілотники – один розвідувальний, а інший ударний дрон. Ударний безпілотник поцілив просто у дах автобуса і вибухнув усередині.
У салоні перебували 13 пасажирів та водій. Дев’ятеро людей загинули на місці. П’ятьох поранених, серед яких і водій, госпіталізували.
Зарко повідомив, що у Білопіллі оголошено День трауру з 17 по 19 травня.
Удар окупантів по рейсовому автобусу на Сумщині 17 травня – що відомо
Як раніше повідомляв Главред, вранці в суботу, 17 травня, РФ вдарила по рейсовому автобусу на Сумщині. Автобус рухався з Білопілля у Суми. Внаслідок удару загинули дев’ятеро людей.
Удар був здійснений баражуючим боєприпасом "Ланцет".
У Сумській ОВА розповіли, що кількість постраждалих зросла до семи, троє з них – у важкому стані.
Читайте також:
- Путін зробив помилку з переговорами: генсек НАТО виступив з гучною заявою
- Багато загиблих і поранених, РФ вдарила по рейсовому автобусу на Сумщині: деталі
- Армія РФ рухається до важливого міста на Донеччині: оглядач описав загрозу
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред