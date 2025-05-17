Люди їхали на евакуацію, дрон вибухнув всередині автобуса: деталі трагедії на Сумщині

Внаслідок удару "Ланцетом" загинули дев’ятеро людей. Серед загиблих переважно жінки пенсійного віку, а також кілька чоловіків.

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Удар автобусом біля Білопілля на Сумщині/ колаж: Главред, фото: Сумська ОВА, "Суспільне Суми"

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Автобус, по якому окупанти вдарили вранці, евакуйовував людей

Серед загиблих переважно жінки пенсійного віку, а також кілька чоловіків

Ворожий дрон "Ланцет" поцілив у дах автобуса і вибухнув всередині

Автобусом, по якому російські окупанти вдарили безпілотником вранці у суботу, 17 травня, біля Білопілля на Сумщині, люди їхали на евакуацію.

Про це розповів голова Білопільської громади Юрій Зарко в ефірі "Суспільного". Він назвав цей день "чорною суботою" в історії міста.

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Він зазначив, що внаслідок удару загинули дев’ятеро людей, п’ятеро людей були поранені. Пораненим спершу надали допомогу на місці, а потім відправили в лікарню у Сумах.

"У цьому автобусі люди їхали на евакуацію. За містом в автобус ударив "Ланцет", його навів розвідувальний безпілотник. Нині маємо 9 загиблих та 5 поранених. Останні отримали на місці медичну допомогу та їх відправили у Суми в лікарню. Зараз ми вивозимо тіла загиблих. Особи деяких з них поки не встановлені. Переважна більшість – це жінки пенсійного віку, також загинули 2-3 чоловіки", – розповів Зарко.

Він зазначив, що було два безпілотники – один розвідувальний, а інший ударний дрон. Ударний безпілотник поцілив просто у дах автобуса і вибухнув усередині.

У салоні перебували 13 пасажирів та водій. Дев’ятеро людей загинули на місці. П’ятьох поранених, серед яких і водій, госпіталізували.

Зарко повідомив, що у Білопіллі оголошено День трауру з 17 по 19 травня.

Удар окупантів по рейсовому автобусу на Сумщині 17 травня – що відомо

Як раніше повідомляв Главред, вранці в суботу, 17 травня, РФ вдарила по рейсовому автобусу на Сумщині. Автобус рухався з Білопілля у Суми. Внаслідок удару загинули дев’ятеро людей.

Удар був здійснений баражуючим боєприпасом "Ланцет".

У Сумській ОВА розповіли, що кількість постраждалих зросла до семи, троє з них – у важкому стані.

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