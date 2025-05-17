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Люди їхали на евакуацію, дрон вибухнув всередині автобуса: деталі трагедії на Сумщині

Альона Вороніна
17 травня 2025, 11:00
653
Внаслідок удару "Ланцетом" загинули дев’ятеро людей. Серед загиблих переважно жінки пенсійного віку, а також кілька чоловіків.
Удар по автобусу возле Белополья на Сумщине
Удар автобусом біля Білопілля на Сумщині/ колаж: Главред, фото: Сумська ОВА, "Суспільне Суми"

Коротко:

  • Автобус, по якому окупанти вдарили вранці, евакуйовував людей
  • Серед загиблих переважно жінки пенсійного віку, а також кілька чоловіків
  • Ворожий дрон "Ланцет" поцілив у дах автобуса і вибухнув всередині

Автобусом, по якому російські окупанти вдарили безпілотником вранці у суботу, 17 травня, біля Білопілля на Сумщині, люди їхали на евакуацію.

Про це розповів голова Білопільської громади Юрій Зарко в ефірі "Суспільного". Він назвав цей день "чорною суботою" в історії міста.

відео дня

Він зазначив, що внаслідок удару загинули дев’ятеро людей, п’ятеро людей були поранені. Пораненим спершу надали допомогу на місці, а потім відправили в лікарню у Сумах.

"У цьому автобусі люди їхали на евакуацію. За містом в автобус ударив "Ланцет", його навів розвідувальний безпілотник. Нині маємо 9 загиблих та 5 поранених. Останні отримали на місці медичну допомогу та їх відправили у Суми в лікарню. Зараз ми вивозимо тіла загиблих. Особи деяких з них поки не встановлені. Переважна більшість – це жінки пенсійного віку, також загинули 2-3 чоловіки", – розповів Зарко.

Він зазначив, що було два безпілотники – один розвідувальний, а інший ударний дрон. Ударний безпілотник поцілив просто у дах автобуса і вибухнув усередині.

У салоні перебували 13 пасажирів та водій. Дев’ятеро людей загинули на місці. П’ятьох поранених, серед яких і водій, госпіталізували.

Зарко повідомив, що у Білопіллі оголошено День трауру з 17 по 19 травня.

  • РФ вдарила по рейсовому автобусу біля Білопілля на Сумщині
    РФ вдарила по рейсовому автобусу біля Білопілля на Сумщині Сумська ОВА, Національна поліція України
  • РФ вдарила по рейсовому автобусу біля Білопілля на Сумщині
    РФ вдарила по рейсовому автобусу біля Білопілля на Сумщині Сумська ОВА, Національна поліція України
  • РФ вдарила по рейсовому автобусу біля Білопілля на Сумщині
    РФ вдарила по рейсовому автобусу біля Білопілля на Сумщині Сумська ОВА, Національна поліція України
  • РФ вдарила по рейсовому автобусу біля Білопілля на Сумщині
    РФ вдарила по рейсовому автобусу біля Білопілля на Сумщині Сумська ОВА, Національна поліція України
  • РФ вдарила по рейсовому автобусу біля Білопілля на Сумщині
    РФ вдарила по рейсовому автобусу біля Білопілля на Сумщині Сумська ОВА, Національна поліція України, "Суспільне Суми"
  • РФ вдарила по рейсовому автобусу біля Білопілля на Сумщині
    РФ вдарила по рейсовому автобусу біля Білопілля на Сумщині Сумська ОВА, Національна поліція України, "Суспільне Суми"
  • РФ вдарила по рейсовому автобусу біля Білопілля на Сумщині
    РФ вдарила по рейсовому автобусу біля Білопілля на Сумщині Сумська ОВА, Національна поліція України, "Суспільне Суми"
  • РФ вдарила по рейсовому автобусу біля Білопілля на Сумщині
    РФ вдарила по рейсовому автобусу біля Білопілля на Сумщині Сумська ОВА, Національна поліція України, "Суспільне Суми"

Удар окупантів по рейсовому автобусу на Сумщині 17 травня – що відомо

Як раніше повідомляв Главред, вранці в суботу, 17 травня, РФ вдарила по рейсовому автобусу на Сумщині. Автобус рухався з Білопілля у Суми. Внаслідок удару загинули дев’ятеро людей.

Удар був здійснений баражуючим боєприпасом "Ланцет".

У Сумській ОВА розповіли, що кількість постраждалих зросла до семи, троє з них – у важкому стані.

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