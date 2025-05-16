Мінімальна зарплата в Україні зросте до 10 000 грн - коли очікувати підвищення

Міністерство фінансів України визначило розміри мінімальної зарплати на наступні три роки.

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Коли українці отримуватимуть мінімалку в 10 000 гривень / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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Мінімальна зарплата в Україні зростатиме кожного року

У 2028 році розмір мінімальної зарплати сягне 10 059 грн

Підвищення враховує інфляцію та потреби базового рівня життя

В Україні поступово підвищуватиметься мінімальна заробітна плата. У 2028 році вона сягне 10 059 гривень. Про це свідчать дані Мінфіну.

Міністерство фінансів України оприлюднило розрахунки ключових соціальних стандартів на 2026–2028 роки. Ці показники стануть основою для формування посадових окладів, індексації зарплат і розрахунку соціальних виплат.

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За даними Мінфіну, мінімальна зарплата в Україні зросте:

у 2026 році — до 8688 гривень ,

— до , у 2027 році — до 9374 гривень ,

— до , у 2028 році — до 10 059 гривень.

Отже, через чотири роки гарантований державою рівень заробітної плати для всіх категорій працівників перевищить 10 тисяч гривень.

Мінімальна зарплата є основою для обчислення багатьох соціальних виплат і нарахувань. Її підвищення вплине на:

розміри пенсій і їхню індексацію,

обсяг соціальної допомоги,

стипендії для студентів,

інших допомог від держави.

"Підвищення мінімальної зарплати розраховане з урахуванням інфляційних процесів та потреб забезпечення базових стандартів життя", - зазначили у Мінфіні.

Очікується, що зростання допоможе частково компенсувати втрати купівельної спроможності населення, які стали наслідком війни, зниження економічної активності та інфляції.

Індексація зарплати у 2026–2028 роках буде проводитися у межах фонду оплати праці. Індекс споживчих цін для індексації рахуватимуть наростаючим підсумком з січня кожного року, приймаючи за 1% або 100%.

Підвищення мінімальної зарплати - новини України

Як повідомляв Главред, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до 10 800 грн з 1 липня 2025 року. Народний депутат Ярослав Железняк у ефірі Ранок.LIVE сумнівається, що документ пройде через те, що не враховує зміни до вже затвердженого бюджету.

Також у березні 2025 року середній розмір зарплати в Україні, з якої сплачено страхові внески і яка враховується при розрахунку пенсії, становив 19 430 грн. Це на 841 грн більше, ніж у лютому (18 589 грн) і на 770 грн більше, ніж у січні (18 660 грн).

Крім цього, середня зарплата в Україні продовжить зростати. На 2025 рік у держбюджеті закладено середню зарплату близько 24 тис. грн, але її зростання може не встигати за інфляцією.

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Що відомо про Міністерство фінансів України? Міністерство фінансів України (Мінфін України) — центральний орган виконавчої влади України, який формує та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, а також визначає політику у митній та податковій сфері. Міністерство відповідає за те, щоб створювати фінансове забезпечення для виконання державних функцій та умови для стабільного розвитку економіки шляхом ефективного, збалансованого, неупередженого та прозорого управління державними фінансами, пише Вікіпедія.

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