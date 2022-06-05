Екс"перчинка" все ще гаряча: 48-річна Вікторія Бекхем похвалилася витонченою фігуркою в міні

Вікторія Бекхем знялася в міні-спідниці біля океану / instagram.com/victoriabeckham

48-річна британська співачка, модель і дизайнерка Вікторія Бекхем продовжує підтримувати статус "шикарної перчинки", який отримала ще в дев'яностих.

Мама чотирьох дітей при зрості в 163 см важить всього 49 кг, і завжди відрізнялася особливою витонченістю. Скандально короткі сукні ексучасниця Spice Girls змінила на більш вишукані вбрання, але і в міні вона виглядає і досі карколомно.

На своїй сторінці в Instagram Бекхем виклала знімок, на якому позує на містку біля берега океану. На Віккі надіта коротенька спортивна спідниця і світлий топ.

"Юху! Нарешті вихідні! (або щось схоже на те)", - підписала кадр артистка. На ньому не видно її обличчя, проте по позі, в якій стоїть Бекхем, і в атмосфері фото вгадується її гарний настрій.

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Раніше американська актриса, співачка і бізнесвумен Дженніфер Лопес відкрила пляжний сезон, і показала перший літній образ цього року - 52-річна зірка як і раніше неймовірно гаряча в бікіні.

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