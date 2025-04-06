"Мене Ангел врятував, це вже вдруге": охоронець Михайло розповів про атаку на Київ

Чоловік зі столиці розповів, як його врятував Ангел Хранитель.

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Тут у нас і хімія, і меблі, і шкіра, і ремонт байків, військових об'єктів немає - охоронець Михайло / Колаж: Главред, фото: скріншот відео Радіо Свобода, ДСНС

Що сказав Михайло:

Під час атаки на Київ його врятував Ангел Хранитель

Ангел врятував його вдруге - чоловік уже перебував у зоні обстрілу 12 лютого

Охоронець на ім'я Михайло розповів про атаку російських окупантів на Київ. За словами чоловіка, його врятував Ангел Хранитель. Причому вже вдруге, адже 12 лютого чоловік також перебував у зоні обстрілу.

Як повідомляє Радіо Свобода, чоловік поділився подробицями про атаку російських військ на Оболонський район. Військових об'єктів там немає.

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"Тут у нас і хімія, і меблі, і шкіра, і ремонт байків. Немає військових об'єктів!" - сказав Михайло.

За словами чоловіка, під час атаки його врятував Ангел Хранитель. Причому вже вдруге.

"12 лютого прилетіло, так мене Ангел врятував. Тепер сьогодні прилетіло, теж мене врятував. Це вже вдруге", - наголосив Михайло.

Чоловік із Києва розповів незвичайну історію / Скріншот Главред

Ситуація в Оболонському та Дарницькому районах Києва

Рятувальники ліквідували пожежі в Оболонському та Дарницькому районах Києва, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Тривають роботи з розбору завалів та аварійних конструкцій.

Рятувальники розбирають завали на місці ракетного удару РФ в Оболонському районі / ДСНС

Рятувальники розбирають завали на місці ракетного удару РФ в Оболонському районі / ДСНС

Рятувальники розбирають завали на місці ракетного удару РФ в Оболонському районі / ДСНС

Атака Росії на Україну 6 квітня - головні новини за темою:

Як повідомляв Главред, війська РФ вранці атакували Київ балістичними ракетами. Унаслідок ворожого удару виникли пожежі в Дарницькому, Солом'янському та Оболонському районах столиці. Загоряння ліквідували рятувальники. Постраждали 3 людини. Відомо про 1 загиблого.

Крім того, Росія завдала ударів коригованими авіабомбами по Куп'янську Харківської області. Ворог влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок. Виникла пожежа на 4-му та 7-му поверхах. Також окупанти вдарили по Сумській, Херсонській, Київській та Миколаївській областях.

РФ атакувала Україну сотнею дронів і 23 ракетами, повідомили в Повітряних силах ЗСУ. Захисники збили 53 повітряні цілі. Ворог застосовував ракети Х-101/Х-55СМ, "Калібр", "Іскандер-М" та понад 100 дронів "Шахед".

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