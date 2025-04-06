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"Аби ви не поверталися": нове фото Пугачової розлютило окупантів

Анна Підгорна
6 квітня 2025, 15:45оновлено 6 квітня, 18:06
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Алла Пугачова і Максим Галкін живуть своє найкраще життя, чим не дають спокою мешканцям країни на болотах.
Алла Пугачева, Максим Галкин
Алла Пугачова зараз - співачка показала фото з Галкіним і Козловським / колаж: Главред, фото: instagram.com/alla_pugacheva_primadonna

Коротко:

  • Примадонна показала фото з вистави Данила Козловського
  • Знімок розлютили жителів країни-терориста

Днями Алла Пугачова і Максим Галкін відвідали на Кіпрі моновиставу Данила Козловського, якого в країні-агресорі "скасували" через висловлювання проти війни в Україні. Цю зустріч широко висвітлювали росЗМІ через нібито дивну поведінку Алли Пугачової під час вистави.

Втім, після неї співачка, схоже, помітно повеселішала. Разом із чоловіком, коміком Максимом Галкіним (визнаний іноагентом за публічну підтримку України та засудження кремлівської влади) вона відвідала залаштунки вистави.

відео дня

Там артисти зустрілися з Козловським, і навіть встигли зробити вельми живе фото, на якому і Примадонна, і Максим, і Данило щиро посміхалися. "Знову прем'єра, знову успіх. Вітаємо!" - написала у своєму блозі в Instagram співачка.

Алла Пугачова, Данило Козловський, Максим Галкін
Алла Пугачова зараз - співачка показала фото з Галкіним і Козловським / instagram.com/alla_orfey

Варто зазначити, що її радість припала до душі далеко не всім. Під знімком отруєні російською пропагандою коментатори лають співачку та її чоловіка, називають зрадниками країни-окупанта та вимагають позбавити її всіх заслуг і майна.

Утім, виявилося чимало й таких, хто підтримує артистку.

Алла Пугачова
Хто така Алла Пугачова / інфографіка: Главред

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Алла Пугачова - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що в країні-окупанті планувалося вбивство Алли Пугачової. Замах був пов'язаний із кримінальним світом, у якому в артистки були покровителі.

Також стало відомо, що діти Алли Пугачової та Максима Галкіна, 11-річні двійнята Гаррі та Ліза, живуть окремо від батьків. Сім'я возз'єднується лише кілька разів на рік.

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Хто така Алла Пугачова

Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, автор пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін вже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

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