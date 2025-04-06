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Україну накрила потужна магнітна буря: штормитиме не один день

Маріна Фурман
6 квітня 2025, 13:50
404
Геомагнітний шторм може вплинути на самопочуття.
магнитная буря
Прогноз магнітних бур / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яка потужність магнітної бурі
  • Як довго триватиме шторм

У неділю, 6 квітня, Земля перебуває під впливом сильної магнітної бурі. Потужність сонячної активності сягає K-індексу 6. Про це повідомляє meteoagent.

Аналітики зазначають, що геомагнітний шторм триває вже кілька днів, однак, за прогнозами, з понеділка він почне поступово слабшати.

відео дня

Прогноз магнітних бур

Піки геомагнітного шторму прадуть на 6, 9 та 10 квітня.

  • 6 квітня – геомагнітна активність залишається високою, K-індекс сягає 6.
  • 7 квітня – буря поступово слабшає, інтенсивність знижується до K-індексу 4.
  • 8 квітня – геомагнітна ситуація залишається стабільною. K-індекс знову на рівні 4.
  • 9 квітня – K-індекс зросте до 5. Варто бути уважним до самопочуття.

Нагадаємо, у метеочутливих людей магнітні бурі можуть викликати головний біль, запаморочення, підвищену втому та коливання артеріального тиску.

Під час сонячної активності також можливі тимчасові збої в роботі зв’язку та електронних систем.

Прогноз магнитных бурь
Прогноз магнітних бур / фото: meteoagent

Як захистити себе під час магнітних бур

Як писав Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї, зокрема:

  • пийте більше води;
  • не перенавантажуйте себе;
  • намагайтеся лягати раніше й спати не менше 7–8 годин;
  • краще надати перевагу легкій прогулянці, ніж силовим тренуванням;
  • обмежте вживання кави та алкоголю.
Україну накрила потужна магнітна буря: штормитиме не один день
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка: Главред

Інші новини:

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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