'РФ воює проти дітей': Зеленський зробив різку заяву про удари по Україні

Світ побачив те, що Росія збирається далі воювати й убивати, переконаний український лідер.

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Зеленський відреагував на російські удари / Колаж: Главред, фото: ДСНС, УНІАН

Ключові тези:

Росія продовжує тероризувати українців

Тиску на окупантів досі недостатньо

Ворог збирається далі воювати й убивати

У ніч на 6 квітня, росіяни завдали балістичного удару по Києву. Ворог також атакував Миколаївську, Сумську, Харківську, Хмельницьку та Черкаську області. На ворожі удари по Україні відреагував президент Володимир Зеленський.

Він наголосив, що Росія досі продовжує тероризувати українців, поки світ це дозволяє. А російські удари по Україні - це відповідь Путіна на всі міжнародні дипломатичні зусилля.

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"Кожен із партнерів побачив – Америка, уся Європа, весь світ, – що Росія збирається далі воювати й убивати. Тому жодного послаблення тиску не може бути. Варто спрямовувати всі сили заради гарантування безпеки та наближення миру", - підкреслив український лідер.

За його словами, лише минулий тиждень росіяни випустили понад 1460 керованих авіаційних бомб, майже 670 ударних дронів і більш ніж 30 ракет різних типів, з них понад два десятки – цієї ночі.

"Кожен удар – по наших людях, дітях. Вони воюють проти дітей, які граються на дитячих майданчиках. Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих", - написав президент України.

Зеленський подякував всім нашим службам, які допомагають та рятують українців.

Звідки і чим Росія завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, росіяни 6 квітня рано-вранці атакували балістичними ракетами Київ. Повідомляється про пожежі в трьох районах столиці. У Дарницькому - пожежа сталася в нежитловій будівлі, є руйнування. В Оболонському загорівся меблевий цех, фіксуються часткові руйнування однієї з будівель. У Солом'янському районі пожежа на відкритій території. Внаслідок ворожої атаки відомо про 3 постраждалих, ще одна людина загинула.

Також відомо, що внаслідок атаки на столицю зруйновано офіси відомих телеканалів. Зокрема, під обстріл потрапили українські іномовні ЗМІ — телеканали FREEДОМ і "Дім", а також міжнародні редакції: UATV English, The Gaze, UATV Español, UATV Arabic, UATV Português та діджитал-відділ. Офісна будівля зазнала серйозних руйнувань — знищено верхні поверхи.

У Повітряних силах ЗСУ написали, що у ніч на 6 квітня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, використавши 23 ракети різних типів – повітряного, наземного та морського базування, а також 109 безпілотників. Станом на 10 ранку українські захисники знищили 53 повітряні цілі.

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