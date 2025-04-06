Війська РФ зібралися наступати на важливому напрямку: військовий розкрив деталі

Окупанти прагнуть захопити всі райони Донбасу, Херсонщини та Запорізької області, але у них не вистачає сил, вважає Кирило Сазонов.

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Окупанти мають намір наступати на Лиманському напрямку - військовий / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, DeepState

Що сказав Сазонов:

РФ збирається наступати на Лиманському напрямку

"Завдання" окупантів - зупинити логістику ЗСУ в Донецькій області

У РФ не вистачає сил для масштабних наступальних операцій

Війська країни-агресора Росії на полі бою мають намір зосередитися насамперед на спробі окупації всієї Донецької області. Найгарячішим може стати Лиманський напрямок, і ворог уже готує поповнення і накопичує резерви. Про це заявив військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

В інтерв'ю Новости.Live він розповів про те, що окупанти таким чином мають намір спробувати припинити українську логістику.

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"Гаряче стане там, де було трохи тихіше. Це Лиманський напрямок. Це дуже по карті хороший (для ворога, - ред.) сценарій для того, щоб обрізати логістику всьому донецькому угрупованню. Тому що брати головну агломерацію Донецької області - Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов'янськ - з півдня цього року на півночі", - пояснив Сазонов.

За його словами, росіяни продовжують "мріяти" про окупацію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Проте у них немає сил для масштабного наступу одразу на декількох ділянках фронту, як було у 2024 році.

"Їм бракує ресурсів, щоб одночасно тиснути на Покровськ, Костянтинівку, Куп'янськ", - додав Кирило Сазонов і підкреслив, що ворожим силам бракує піхоти. Зокрема, штурмовиків.

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Як повідомляв Главред, Росія готується збільшити чисельність своїх військ ще на 150 тисяч і активізувати бойові дії на декількох напрямках, сказав заступник глави Офісу президента Павло Паліса. Одразу всіх окупантів у бій не відправлять, а найближчим часом росіяни, ймовірно, посилять атаки там, де це можливо.

Війська РФ можуть піти в наступ на Сумщину, саме в цю область окупанти активно закидають ДРГ, вважає речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. Також ворог не полишає планів щодо Покровського та Куп'янського напрямків.

США мають розуміти, чи налаштована Росія на мир, щоб Вашингтон скоригував свою політику, зазначив держсекретар Марко Рубіо. За його словами, якщо почнеться новий наступ, тоді американці зрозуміють, чи хочуть росіяни миру, чи ні.

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Хто такий Кирило Сазонов? Кирило Сазонов — дуже відомий блогер та політичний експерт, якого аналітики визнають як одного з найбільш цитованих політологів України. Він народився, жив і працював журналістом у Донецьку, доки у 2014 році ра**исти не захопили місто. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну він зустрів у Бучі, після чого евакуював дружину і дітей, а сам вступив до лав Збройних Сил України та нині захищає державу в найгарячіших ділянках фронту, пише АрміяInform.

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