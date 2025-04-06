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Провал із Путіним і здача найважливішого союзника США: названо сценарій провалу Трампа

Андрій Ганчук
6 квітня 2025, 14:20
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Китай уважно стежить за ситуацією, в якій Вашингтон не може поставити на місце Росію.
Провал із Путіним і здача найважливішого союзника США: названо сценарій провалу Трампа
Москва занадто сильно залежить від Китаю, тому плани Трампа приречені на провал - дипломат / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Тайвань може стати для Трампа "розмінною монетою"
  • США не зможуть відірвати Росію від Китаю

У Сполучених Штатах збираються сконцентруватися на безпеці Тайваню, проте не виключено, що острів стане розмінною монетою в домовленостях Дональда Трампа з Китаєм. План з відриву агресора Росії від Китаю взагалі приречений на провал, залежність Москви від Пекіна занадто сильна. Про це заявив колишній посол України в США і Франції Олег Шамшур.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Китай уважно стежить за ситуацією з російсько-українською війною, а США за Трампа навряд чи можуть бути гарантом безпеки для Тайваню.

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"Китай пильно стежить за ситуацією. Незважаючи на те, що в меморандумі Гегсета для Пентагону декларується нібито підтримка Тайваню, у колах американських експертів не відкидають сценарію, за якого Тайвань може стати розмінною монетою в політиці Трампа щодо Китаю. Повних гарантій безпеки немає, особливо в ситуації, коли Штати вимагають від Тайваню збільшити витрати на оборону до 10% ВВП. Це абсолютно безпрецедентна цифра. Навіть Сполучені Штати на свою оборону стільки не витрачають", - зазначив Шамшур.

На його думку, у підсумку США не вдасться реалізувати плани Трампа щодо відриву Росії від Китаю.

"Зрештою, я не думаю, що Трамп зможе реалізувати свою ілюзорну ідею щодо відриву Росії від Китаю. Залежність Москви від Пекіна дуже сильна, а Росія і Путін зацікавлені в розвитку і продовженні підтримки Китаю. Тому ідея Трампа приречена. У Китаї також напевно уважно стежать за цим романсом, який начебто сформувався між Росією і США. Утім, навряд чи Пекін серйозно занепокоєний, китайці мають бути непогано обізнані про плани Москви щодо розвитку відносин із Вашингтоном", - наголосив Олег Шамшур.

Відносини США і Китаю - новини за темою:

Як повідомляв Главред, глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що Росія потрібна США для посилення своїх позицій у регіоні, протидії Китаю і забезпечення енергетичних вигод. Вашингтон за допомогою Росії хоче послабити позиції Пекіна.

2 квітня Трамп запустив проти Китаю торгові мита обсягом близько 34%. Якщо скласти всі обмеження, в сумі вийде навіть 54%.

Китай у відповідь впроваджує додаткові мита для США. Зокрема, китайський тариф має становити 34%. Як заявили в Пекіні, таким чином КНР має намір захистити свою національну безпеку та інтереси.

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Хто такий Олег Шамшур?

Олег Шамшур - український дипломат. У період з 2005 по 2010 рік був послом України в США та Антигуа і Барбуді. З 2014 по 2020 рік - посол України у Франції. У різні роки працював у Представництві уряду України при відділенні ООН у Женеві, посольстві України в країнах Бенілюксу, і був заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.

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