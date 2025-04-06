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Нові мита від США можуть бути вигідними Україні - названо несподіваний нюанс

Юрій Берендій
6 квітня 2025, 17:35
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Україна може використати фактор нових мит з боку США для покращення умов угоди між державами щодо корисних копалин, зазначає фінансовий аналітик.
Нові мита від США можуть бути вигідними Україні - названо несподіваний нюанс
Мита від США можуть стати вигодою для України / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента України

Про що сказав Шапран:

  • Введення США нових мит для України не є критичним для України
  • Високопосадовці мають утримуватись від критики рішення Трампа щодо мит
  • Питання мит можна використати в рамках угоди про корисні копалини

Президент США Дональд Трамп ввів мита для низки країн, зокрема й України. Однак, Україна не повинна надто активно критикувати нові тарифні обмеження, а краще використати цей момент для стратегічних переговорів у рамках угоди про корисні копалини. Про це в інтерв'ю Главреду розповів фінансовий аналітик Віталій Шапран

Він зазначив, що Україна не має суттєвого впливу на процес трансформації Бреттон-Вудської валютної системи. У США, за словами експерта, нові глобальні домовленості вже неформально називають на честь резиденції Трампа — "валютна система Мар-а-Лаго".

Шапран додав, що навіть у разі, якщо нові тарифи торкнуться України, відкриту критику з боку українських посадовців варто уникати, оскільки республіканці в США ведуть переговори жорстко, й подібна риторика може зашкодити подальшим домовленостям.

"Я не маю офіційного статусу, тому можу говорити відкрито. Тому звернімося до цифр. За 2024 рік Україна експортувала до США товари та послуги на 874 млн доларів, з яких 42% припали на чавун. Виходячи з даних, я припускаю, що основним експортером є колишня "Криворіжсталь" (зараз - ArcelorMittal), яка постачає чавун своїм підрозділам у США. Для глобальних корпорацій це нормальна практика. Існують більш складні та високотехнологічні процеси виплавки сталі, що забезпечують вищу якість, зокрема для виробництва зброї тощо. Вони потребують спеціального обладнання для обробки та виготовлення. Тому такі компанії закуповують в Україні напівфабрикат - чавун (не руду), який потім використовують для виробництва сталі в Сполучених Штатах", - вказує аналітик.

Шапран пояснює, що частина експорту може бути внутрішнім оборотом – компанія постачає продукцію власним підрозділам у США. У 2022 році вона також реалізувала частину бізнесу Cleveland Cliffs та перенесла виробництво до Індіани й Чикаго. Ймовірно, продукція надходить і до партнерів.

За його словами, запровадження 10% мита на чавун не матиме суттєвого впливу, оскільки його вартість істотно нижча за вартість сталі. Хоча це дещо зменшить прибутки компаній, навряд чи вони відмовляться від постачання своєї продукції підрозділам чи перевіреним контрагентам у США — це нереалістично.

"Таким чином, можна вважати, що 42% українського експорту до США захищено. Якщо подивитися ширше, то весь експорт України до США у 2024 році становив лише 2% від загального експорту. Тобто з 42 мільярдів доларів експорту тільки 2% припало на США. У такому разі, якими можуть бути наслідки запровадження цих тарифів? Так, це не зовсім зручно для деяких виробників, зокрема ArcelorMittal. Але задумайтесь, хто є власником ArcelorMittal? Це громадянин Європейського Союзу, Сполучених Штатів та інших країн", - сказав він.

Дивіться відео інтервʼю Главреду Віталія Шапрана про тарифну війну Трампа:

Фінансовий аналітик підсумовує, що оскільки в Mittal Steel інвестують великі фонди, це питання не настільки критичне, щоб витрачати значні ресурси або загострювати відносини з новою адміністрацією США у спробах скасувати мито.

"Однак зараз, коли тривають обговорення угоди щодо корисних копалин, можна було б зробити сильний торговий хід. Наприклад, на переговорах заявити: "Ви хочете видобувати корисні копалини в Україні, а при цьому вводите мито? Це неправильно. Давайте в угоді передбачимо нульове мито для всіх українських товарів на період дії цієї угоди", - радить він.

Шапран додає, що це рішення не матиме суттєвого впливу на курс гривні, попри заяви окремих ЗМІ. Навпаки, ситуація відкриває можливість для переговорів щодо ресурсної угоди, яка є стратегічно важливою для України. Хоча нинішні пропозиції виглядають не надто вигідними, запроваджене мито дає підстави звернутися до США з аргументованими питаннями, що дозволить ініціювати новий раунд перемовин і потенційно покращити умови для України.

"Така позиція є проукраїнською і вигідною. Я вважаю, що президент, Офіс Президента і Кабмін більш-менш її відстоюють і не підписують усе, що пропонують. Але фактор тарифів можна використати нам на користь", - сказав він.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Які найгучніші передвиборчі обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Нові мита від США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, запровадження мит Дональдом Трампом спровокувало нову хвилю глобальної торговельної війни, що не лише впливає на економічну рівновагу, а й підриває усталений світовий порядок, послаблюючи позиції США та роз’єднуючи західні країни. Про це в коментарі для Главреду заявив політолог і викладач КНУ імені Шевченка Петро Олещук.

4 квітня Китай у відповідь на широкомасштабні мита, які ввів президент США Дональд Трамп, оголосив про додаткові торговельні обмеження на американські товари. Про це повідомило агентство Reuters.

Раніше, 2 квітня, Трамп оголосив про введення мит на весь імпорт у США з усіх країн, за винятком Росії та Білорусі. У коментарі для Главреду фінансовий аналітик Віталій Шапран пояснив, чому країна-агресор РФ не потрапила під американські торговельні санкції.

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Хто такий Віталій Шапран

Віталій Шапран - економіст, фінансовий аналітик.

У 2007-2018 рр. працював головним аналітиком одного з провідних національних уповноважених рейтингових агентств, у 2018-2019 роках обіймав посаду головного експерта з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради НБУ.

У листопаді 2019 року був призначений Верховною Радою України на посаду члена Ради НБУ.

З травня 2020 року - член редакційної колегії міжнародного наукового економічного журналу VUZF Review (Софія, Болгарія). Також є членом громадських організацій: Українське товариство фінансових аналітиків (УТФА) та Українська професійна асоціація із захисту інвесторів, кредиторів і страхувальників (УПАЗИКС). Має науковий ступінь PhD, який визнано в ЄС.

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мито Дональд Трамп Віталій Шапран
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