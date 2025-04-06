РФ атакувала Україну сотнею дронів та 23 ракетами: скільки цілей вдалося збити

Внаслідок ворожої атаки постраждало 6 регіонів України.

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Росіяни масовано атакували Україну / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Росіяни запустили по Україні 109 дронів та 23 ракети

Українські захисники збили 53 повітряні цілі

У ніч на 6 квітня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, використавши ракети різних типів – повітряного, наземного та морського базування, а також ударні безпілотники. Про це написали у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

У повідомленні йдеться, що ворог випустив по Україні 132 засобів повітряного нападу, зокрема:

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9 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ (пуски з літаків Ту-95МС із повітряного простору Саратовської області);

8 крилатих ракет "Калібр" (пуски з акваторії Чорного моря);

6 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пусків Брянська область);

109 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів (райони пусків – Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ; Чауда — Крим).

ОТРК "Іскандер" / Інфографіка: Главред

За даними ПС ЗСУ, станом на 10 ранку українські захисники збили 53 повітряні цілі.

"6 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ, 6 крилатих ракет "Калібр", 1 балістичну ракету "Іскандер-М", 40 ударних БпЛА типу Shahed", - йдеться в повідомленні.

Ще 53 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Через комбіновану ворожу атаку постраждали Київська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Миколаївська області.

Скільки ворожих цілей вдалося збити? / Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Удари РФ по території України - останні новини

Як писав Главред, вранці 6 квітня, ворог балістичними ракетами атакував Київ. У Дарницькому, Солом'янському та Оболонському районі рятувальники ліквідували пожежі. Відомо про 3 постраждалих. Двоє з них - госпіталізовані.

Крім того, за інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, о пʼятій ранку ворог вдарив КАБами по Куп'янську. Виникла пожежа на 4-му та 7-му поверхах дев'ятиповерхового багатоквартирного будинку. На відкритій території також горіла посадка. Двоє людей постраждали.

У ніч на 6 квітня, росіяни вкотре атакували "Шахедами" місто Суми. Вісім ударних дронів були спрямовані на цивільну інфраструктуру. У результаті ворожої атаки на місто пошкоджені адміністративні, складські приміщення, автомобільна та інша техніка одного з підприємств.

У суботу ввечері, 5 квітня, окупанти завдали нового повітряного удару по Україні, у Миколаєві виникли пожежі. За даними голови ОВА Віталія Кіма, житлова забудова Миколаєва потрапила під удар російських дронів-камікадзе.

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Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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