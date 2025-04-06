"Ворог модернізується": Ігнат розповів, чому балістику стало складніше збивати

Україна ділиться із західними партнерами даними про російські нововведення, щоб там враховували це.

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Ігнат розповів, чому балістику стало складніше збивати / Колаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, mil.ru

Що сказав Юрій Ігнат:

Ворог модернізує свою техніку

Сьогодні вночі ППО України спрацювала непогано

Росіяни модернізують балістичні ракети, щоб їх було складніше перехоплювати і збивати. Про це начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону.

"Тактика застосування, дійсно, може змінюватися. Ворог модернізує свою техніку. "Шахед" від початку застосування - ще з осені 2022 року, вже не тільки видозмінився зовні в чорний колір, а й отримав низку модифікацій щодо наведення, супутникової навігації... Також ворог модернізує і балістику", - констатував Ігнат. відео дня

Він зазначив, що відтоді, як Україна отримала системи "Петріот", ППО почала показувати хороші результати - було збиття "Кинджалів", "Іскандерів".

"Зараз це робити складніше, адже ворог також модернізує балістичні ракети", - наголосив Ігнат.

Він додав, що Україна ділиться із західними партнерами даними щодо російських нововведень, щоб там враховували це і робили озброєння ефективнішим. Це стосується систем "Петріот", Iris-T, Nasams, SAMP/T.

"Ворог із початку 2024 року, якщо брати всі ракети, наростив відсоток саме балістики. Крилатих ракет у відсотковому відношенні менше, а балістичних стає більше, тому що ворог зрозумів, що балістичні ракети збивають "Петріоти"", - повідомив Ігнат.

За його словами, в України є розуміння, скільки ще потрібно засобів ППО, особливо "Петріот", для кращого захисту.

Як сказав Ігнат, сьогодні вночі протиповітряна оборона України спрацювала непогано.

"На жаль, із балістичних ракет, яких було 6, вдалося знищити тільки одну. Решта - є, на жаль, попадання. Це Київщина", - повідомив Ігнат.

Удар по Україні 6 квітня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 6 квітня російські війська атакували Київ, Миколаївську, Сумську, Харківську, Хмельницьку та Черкаську області. Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку, наголосивши, що Росія продовжує тероризувати Україну, поки міжнародне співтовариство дозволяє це робити, а самі удари є реакцією Путіна на дипломатичні ініціативи світу.

Унаслідок обстрілу серйозних пошкоджень зазнала офісна будівля телеканалу FREEДОМ у Києві. Відомо про руйнування трьох верхніх поверхів, вибито вікна.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, в ніч на 6 квітня ворог здійснив комбіновану атаку, використавши ракети повітряного, наземного і морського базування, а також дрони-камікадзе. Загалом по Україні запустили 109 безпілотників і 23 ракети, з яких українським силам ППО вдалося знищити 53 повітряні цілі.

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Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Наразі - начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Повітряних сил Збройних сил України.

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