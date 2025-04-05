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8-градусний мороз, сніг, ожеледиця: в областях попереджають про небезпеку

Ангеліна Підвисоцька
5 квітня 2025, 18:44
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Погода у Львові буде однією з найхолодніших. Там температура повітря може впасти до -2 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 6 квітня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 6 квітня
  • Де температура повітря опуститься до -8 градусів
  • Де синоптики прогнозують дощі, сніг та ожеледицю

Погода в Україні 6 квітня буде місцями холодною. У багатьох областях прогнозують дощі, сильні пориви вітру та навіть сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

6 квітня у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються заморозки. Температура повітря опуститься до -5 градусів. Синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності. Також синоптики прогнозують ожеледицю та сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

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"Погодні умови ускладнять роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, призведуть до порушення руху транспорту на дорогах; заморозки пошкодять ранньоквiтучі плодові дерева та рослини", - йдеться у повідомленні.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 6 квітня на території західних областей температура повітря опуститься до 0...+4 градусів. Там буде мокрий сніг, ожеледиця та штормовий вітер. Сніг очікується також на півночі та у центральних областях. На сході та півдні буде дощ.

З понеділка, 7 квітня, похолодання посилиться практично повсюди. Вночі будуть заморозки не лише на ґрунті, а й у повітрі. Увесь тиждень переважатиме холодна погода зі снігом, морозом та ожеледицею. Вдень очікуються незначні "плюси". Потепління почнеться після Вербної неділі.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 6 апреля
Прогноз погоди в Україні на 6 квітня / фото: ventusky

Погода 6 квітня

В Україні 6 квітня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі та сніг у багатьох областях України. Вітер буде північно-західний та південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. У західних, східних та південно-східних областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"У західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі невеликий, вдень помірний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця; вночі заморозки в повітрі 0-3°, температура вдень 1-4° тепла. На решті території дощ та мокрий сніг, на південному сході вночі без опадів; температура вночі та вдень 1-6° тепла; на півдні, сході країни та Дніпропетровщині вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°. В Карпатах вночі невеликий, вдень помірний сніг, температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -2

За даними meteoprog, 6 квітня в Україні буде достатньо тепло, але місцями прохолодно. Найтепліше буде у Харківській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+15 градусів. Найнижча температура буде у Львівській та Волинській областях. Там температура повітря опуститься до -2...+5 градусів.

погода 6 апреля
Прогноз погоди в Україні на 6 квітня / фото: meteoprog

Погода 6 квітня у Києві

У Києві 6 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ та мокрий сніг. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі та вдень 1-6° тепла; у Києві вночі та вдень 4-6° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 6 апреля
Прогноз погоди в Україні на 6 квітня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, заморозки і сніг накриють Україну – стало відомо, у яких областях вдарить зимова погода. Похолодання різко вдарить в Україні. У низку областей увірвуться опади – багато де будуть дощі, а в низці областей навіть випаде сніг і будуть заморозки.

Також раніше повідомлялося, що сніг буде не лише в Карпатах – було названо дату різкого похолодання. Погода у Луцьку 1 квітня буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +7 градусів.

Нагадаємо, найближчими днями Україну атакує майже 6-бальна буря – названо дату. Країну накриє сильна буря, через яку може погіршитися стан здоров'я.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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