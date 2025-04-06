'Оточення ЗСУ в Курській області': у ЦПД розкрили деталі фейку РФ

Відео, які поширюють пропагандисти РФ, створені за допомогою технології діпфейк.

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Розкрито деталі фейку РФ / колаж: Главред, фото: ОК "Запад", росЗМІ

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Інформація про оточення українських військових у Курській області є фейком

Ніякого оточення українських військових у Курській області немає

Інформація про оточення українських військових у Курській області є фейком пропагандистів РФ.

Про це йдеться в повідомленні Центр протидії дезінформації протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

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"Жодного оточення українських військових у Курській області немає", - ідеться в телеграм-каналі.

Зазначається, що російські телеграм-канали поширюють відео з нібито українськими військовими, які стверджують, що вони перебувають в оточенні на території РФ.

"Насправді такі відео створені за допомогою технології діпфейк. Це можна легко помітити за неприродними рухами губ і мімікою, штучними рисами обличчя та викривленою мовою, легким мерехтінням зображення та оклюзією (змикання зубних рядів)", - пояснили в ЦПД.

Метою такої брехні є підрив довіри до української армії та командування, створення паніки серед громадян і деморалізація військових, додали у відомстві.

Операція в Курській області - що відомо

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп видав заяву про те, що тисячі українських військових нібито перебувають у повному російському оточенні. Після таких чуток у Генштабі ЗСУ пояснили, що насправді відбувається в Курській області.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція досягла своєї мети. Глава держави пояснив, чого вдалося досягти.

Експерт Михайло Шейтельман відповів, чи може Україна добровільно віддати частину Курської області в обмін на виведення російських військ із Харківської області. Так він прокоментував можливість обміну територіями між Україною та Росією.

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Що відомо про Центр протидії дезінформації Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія. Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

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