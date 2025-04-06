Українська режисерка отримала престижну нагороду за кліп до хіта Леді Гаги

Минулого року Муіньо зняла кліп на хіт американської зірки Леді Гаги "Disease".

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Муіньо отримала престижну нагороду / колаж: Главред, фото: instagram.com/tanumuino

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За що Таня Муіньо отримала нагороду

Які ще призи отримала режисерка

Відома українська режисерка-кліпмейкерка Таня Муіньо отримала престижну нагороду. Українку визнали найкращою на міжнародній премії Hollywood Music Video Awards 2025. Вона здобула перемогу в номінації "Режисер року". Про отриману нагороду Муіньо написала у своєму Instagram.

Режисерка опублікувала кадр, на якому вона тримає скляну статуетку у формі котушки з плівкою з гравіюванням: Hollywood Music Video Awards - Director of the Year 2025.

Зокрема, минулого року Муіньо зняла кліп на хіт американської зірки Леді Гаги "Disease". Робота над музичним відео для Леді Гаги стала справжнім проривом у кар'єрі Муіньо. У ньому вона відобразила свій нестандартний підхід до створення кліпів і вразила глядачів візуальними ефектами, емоційною глибиною. Наразі ролик зібрав уже 36 мільйонів переглядів, а сама пісня стала справжнім хітом.

Раніше режисерка ділилася враженнями від роботи з американською співачкою. Вона зазначала, що співпраця з Леді Гагою та зйомки цього кліпу були дуже важливими для неї.

"Робота над цим проєктом була для мене важливим етапом у кар'єрі, тому що я прагнула передати складні емоції та внутрішні переживання співачки через візуальні образи", - повідомила вона.

До слова, це далеко не перша нагорода українки. Раніше вона за кліп до треку "Disease" отримала нагороду на MTV Video Music Awards Japan. Тоді зірка стала найкращою в категорії "Найкраще відео сольного виконавця".

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Хто така Таня Муіньо Українська режисерка Таня Муіньо народилася в Одесі. Муіньо називає себе "мультитаскером", вона працює фотографом, стилістом, кліпмейкером. Крім того, 2013 року відкрила бренд одягу Jealousy brand clothes. Рекордсменка за кількістю нагород у номінації "Найкращий відеокліп" щорічної української премії YUNA (перемогла три роки поспіль: у 2016, 2017 і 2018 роках). Переможниця в номінації "Кліпмейкер року" за версією M1 Music Awards (2018, 2019). Її відеороботи набирають мільйони переглядів. Вона завоювала прихильність американських знаменитостей і стала популярною серед культових виконавців. Зокрема, Муіньо створювала кліпи для Post Malone і The Weeknd, Cardi B, Кеті Перрі, Rosalia і Дженіфер Лопес, Дуа Ліпи та інших. Також кліпмейкерка поставила конкурсний номер для alyona alyona і Jerry Heil на "Євробаченні-2024".

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