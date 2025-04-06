Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Українська режисерка отримала престижну нагороду за кліп до хіта Леді Гаги

Віталій Кірсанов
6 квітня 2025, 17:38
114
Минулого року Муіньо зняла кліп на хіт американської зірки Леді Гаги "Disease".
Муіньо отримала престижну нагороду
Муіньо отримала престижну нагороду / колаж: Главред, фото: instagram.com/tanumuino

Ви дізнаєтеся:

  • За що Таня Муіньо отримала нагороду
  • Які ще призи отримала режисерка

Відома українська режисерка-кліпмейкерка Таня Муіньо отримала престижну нагороду. Українку визнали найкращою на міжнародній премії Hollywood Music Video Awards 2025. Вона здобула перемогу в номінації "Режисер року". Про отриману нагороду Муіньо написала у своєму Instagram.

Режисерка опублікувала кадр, на якому вона тримає скляну статуетку у формі котушки з плівкою з гравіюванням: Hollywood Music Video Awards - Director of the Year 2025.

Зокрема, минулого року Муіньо зняла кліп на хіт американської зірки Леді Гаги "Disease". Робота над музичним відео для Леді Гаги стала справжнім проривом у кар'єрі Муіньо. У ньому вона відобразила свій нестандартний підхід до створення кліпів і вразила глядачів візуальними ефектами, емоційною глибиною. Наразі ролик зібрав уже 36 мільйонів переглядів, а сама пісня стала справжнім хітом.

Раніше режисерка ділилася враженнями від роботи з американською співачкою. Вона зазначала, що співпраця з Леді Гагою та зйомки цього кліпу були дуже важливими для неї.

"Робота над цим проєктом була для мене важливим етапом у кар'єрі, тому що я прагнула передати складні емоції та внутрішні переживання співачки через візуальні образи", - повідомила вона.

До слова, це далеко не перша нагорода українки. Раніше вона за кліп до треку "Disease" отримала нагороду на MTV Video Music Awards Japan. Тоді зірка стала найкращою в категорії "Найкраще відео сольного виконавця".

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Олег Винник вийшов на зв'язок після скандалу з виконанням пісень російською мовою під час концерту. Артист, який втік з України, як і раніше сподівається повернути собі колишню славу.

Також українська ведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна відреагувала на чутки про зради чоловіка, підприємця, а зараз - військового ЗСУ, Тимура Хромаєва.

Українська співачка Slavia (Ярослава Притула) 3 квітня презентувала новий трек і кліп на нього. У відеоролику артистка з'явилася з уже помітно округлим животиком - вона вагітна первістком.

Читайте також:

Хто така Таня Муіньо

Українська режисерка Таня Муіньо народилася в Одесі. Муіньо називає себе "мультитаскером", вона працює фотографом, стилістом, кліпмейкером. Крім того, 2013 року відкрила бренд одягу Jealousy brand clothes. Рекордсменка за кількістю нагород у номінації "Найкращий відеокліп" щорічної української премії YUNA (перемогла три роки поспіль: у 2016, 2017 і 2018 роках). Переможниця в номінації "Кліпмейкер року" за версією M1 Music Awards (2018, 2019).

Її відеороботи набирають мільйони переглядів. Вона завоювала прихильність американських знаменитостей і стала популярною серед культових виконавців. Зокрема, Муіньо створювала кліпи для Post Malone і The Weeknd, Cardi B, Кеті Перрі, Rosalia і Дженіфер Лопес, Дуа Ліпи та інших. Також кліпмейкерка поставила конкурсний номер для alyona alyona і Jerry Heil на "Євробаченні-2024".

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    шоу-бізнес новини шоу бізнесу цікаві новини
    Новини партнерів
    Реклама

    Головне за день

    Більше
    Росія заявила про окупацію села на Сумщині: прикордонники відреагували

    Росія заявила про окупацію села на Сумщині: прикордонники відреагували

    18:09Фронт
    РФ порушила режим тиші у морі: Зеленський зробив гучну заяву

    РФ порушила режим тиші у морі: Зеленський зробив гучну заяву

    17:37Війна
    Мир "в обмін" на території: у Польщі попередили Трампа

    Мир "в обмін" на території: у Польщі попередили Трампа

    15:10Війна
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Похолодання посилиться, вдарять морози і сипатиме сніг: як довго триватиме холоднеча

    Похолодання посилиться, вдарять морози і сипатиме сніг: як довго триватиме холоднеча

    Гороскоп Таро на тиждень з 7 по 13 квітня: Овни озолотяться, Ракам - конфлікти

    Гороскоп Таро на тиждень з 7 по 13 квітня: Овни озолотяться, Ракам - конфлікти

    Карта Deep State онлайн за 6 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Карта Deep State онлайн за 6 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    У Міхаеля Шумахера сталася довгоочікувана радісна подія

    У Міхаеля Шумахера сталася довгоочікувана радісна подія

    "Батьки відповідають за це, не Путін": реакція мотиваторки Арестовича на удар по Кривому Рогу

    "Батьки відповідають за це, не Путін": реакція мотиваторки Арестовича на удар по Кривому Рогу

    Останні новини

    18:09

    Росія заявила про окупацію села на Сумщині: прикордонники відреагували

    17:38

    Українська режисерка отримала престижну нагороду за кліп до хіта Леді Гаги

    17:37

    РФ порушила режим тиші у морі: Зеленський зробив гучну заяву

    17:35

    Нові мита від США можуть бути вигідними Україні - названо несподіваний нюансВідео

    16:29

    "Ворог модернізується": Ігнат розповів, чому балістику стало складніше збивати

    Шапран: Тарифи Трампа - це спосіб тиску на переговорах з Китаєм та ЄвросоюзомШапран: Тарифи Трампа - це спосіб тиску на переговорах з Китаєм та Євросоюзом
    16:02

    У 2025 році Україна може залишитися без популярного фрукта: у чому причина

    15:58

    Чому 7 квітня дівчатам не можна заплітати косу: яке свято, прикмети

    15:45

    "Аби ви не поверталися": нове фото Пугачової розлютило окупантів

    15:35

    Люди, які доживають до 100 років, їдять одні й ті самі 10 продуктів

    Реклама
    15:10

    Мир "в обмін" на території: у Польщі попередили Трампа

    15:05

    Сніг, хуртовина та заморозки до -10: у яких регіонах України буде найхолодніше

    14:49

    Любовний гороскоп на тиждень з 7 по 13 квітня

    14:49

    Частина українців не зможе передати показники лічильника у 2025 році - яка причина

    14:35

    Де 5 зайчиків у парку: надзвичайно складна загадка на уважність

    14:20

    Провал із Путіним і здача найважливішого союзника США: названо сценарій провалу Трампа

    13:53

    5 ракетних ударів в одній області: Росія змінила тактику атак по Україні

    13:50

    Україну накрила потужна магнітна буря: штормитиме не один день

    13:19

    Чому ніколи не можна гріти чай у мікрохвильовці - несподіване пояснення вчених

    13:09

    Незручно вийшло: відомий шоумен дав маху з ювілеєм Ірини Білик

    13:00

    Війська РФ зібралися наступати на важливому напрямку: військовий розкрив деталі

    Реклама
    12:32

    Удар РФ по Києву: внаслідок атаки зруйновано офіси відомих телеканалівВідео

    12:29

    "РФ воює проти дітей": Зеленський зробив різку заяву про удари по Україні

    12:25

    Китайський гороскоп на завтра 7 квітня: Бикам - нерви, Тиграм - занепокоєння

    12:13

    Dzidzio Хома емоційно відреагував на вагітність колишньої дружини - деталі

    12:05

    "Запеклі вуличні бої": офіцер ЗСУ назвав реальні втрати РФ у боях за Торецьк

    11:54

    Не злетить у космос: банкір сказав, яким буде курс долара в квітні

    11:37

    "Мене Ангел врятував, це вже вдруге": охоронець Михайло розповів про атаку на КиївВідео

    11:06

    РФ атакувала Україну сотнею дронів та 23 ракетами: скільки цілей вдалося збити

    10:58

    Фінансовий гороскоп на тиждень з 7 по 13 квітня

    10:32

    Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 квітня (оновлюється)

    10:19

    Гороскоп Таро на тиждень з 7 по 13 квітня: Овни озолотяться, Ракам - конфлікти

    10:13

    Війська РФ з повітря вдарили по Україні: у Києві та областях гриміли вибухи, деталі

    09:36

    У Сумах "Шахеди" влучили в цивільну інфраструктуру: з'явилися фото наслідківФото

    09:21

    Гороскоп на тиждень з 7 по 13 квітня: Терезам - зрада, Діва - сюрприз

    09:11

    Гороскоп на завтра 7 квітня: Дівам - вражаючі результати, Рибам - відпочинок

    08:58

    Партизани провели успішну диверсію в РФ: знищено важливий обʼєкт для ворога

    08:31

    Карта Deep State онлайн за 6 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    07:11

    РФ атакувала Київ балістичними ракетами: у трьох районах пожежі, подробиціФотоВідео

    07:10

    Де 3 відмінності між дівчатами: лише одиниці знайдуть їх за 37 секунд

    05:59

    Похолодання посилиться, вдарять морози і сипатиме сніг: як довго триватиме холоднеча

    Реклама
    05:30

    Притягнете нещастя: що не можна ламати 6 квітня, прикмети

    05:10

    Євген і Євгеній – одне ім'я чи різні: вчителька дала однозначну відповідьВідео

    04:02

    "Батьки відповідають за це, не Путін": реакція мотиваторки Арестовича на удар по Кривому РогуФото

    03:00

    Експерт назвав п'ять найкращих вживаних авто, які варто купити у 2025 році

    02:37

    Звідки походить гасло "Слава Україні": пояснення істориків

    00:40

    "Оточення ЗСУ в Курській області": у ЦПД розкрили деталі фейку РФ

    05 квітня, субота
    23:16

    У Миколаєві горять житлові будинки внаслідок удару дронів РФ: деталі "прильоту"

    22:40

    У Кіркорова була ще одна трагедія: померла сестра

    22:38

    Їм не вистачило кількох секунд: нові деталі загибелі 3-річного Тимофія у Кривому РозіФото

    22:19

    Введення іноземного контингенту в Україну: важливі переговори Лондона і Парижа

    Новини України
    Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
    Сад та город
    Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
    Лайфхаки та хитрощі
    ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
    Синоптик
    Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
    Мода та краса
    Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
    Цікаве
    Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
    Привітання
    З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
    Війна з Росією
    КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
    Операція в Курській області
    РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
    Рецепти
    ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
    Великдень 2025
    Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
    © 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти