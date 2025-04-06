'Батьки відповідають за це, не Путін': реакція мотиваторки Арестовича на удар по Кривому Рогу

Мотиваційна тренерка Наталія Капцова цинічно звинуватила батьків у тому, що російська ракета вбила їхніх дітей.

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Наталія Капцова звинуватила батьків у загибелі дітей у Кривому Розі / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, "Свої"

Що відомо:

РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу

Унаслідок атаки загинули 9 дітей

Наталія Капцова звинуватила батьків у загибелі дітей

Мотиваційна тренерка Олексія Арестовича Наталія Капцова оскандалилася своєю цинічною заявою про трагедію в Кривому Розі. У смерті дітей вона звинуватила не російського диктатора Володимира Путіна, а їхніх батьків. Свій пост вона залишила на сторінці в Instagram.

Вона вважає, що відповідальність за загибель дітей мають узяти вбиті горем батьки, оскільки вони "ухвалили рішення залишити дітей у країні з ракетами".

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"Батьки відповідають за це. Не Путін. Це ви відповідаєте за їхнє життя, і це ви зробили такий вибір за ваших дітей: жити чи ні. Якщо будинок горить і його підпалив сусід, а ви не вивели з дому дітей, то хто винен у їхній смерті? Сусід?" - цинічно написала Капцова.

Наталія Капцова звинуватила батьків у загибелі дітей у Кривому Розі / фото: скріншот

Варто зазначити, що незабаром цей пост зник. Як розповіла Капцова у себе в Storis, його видалив Instagram через численні скарги.

Удар окупантів по Кривому Рогу ввечері 4 квітня - що відомо

Як повідомляв Главред, РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу ввечері 4 квітня. Ворог атакував балістичною ракетою центр житлового мікрорайону Кривого Рогу. Унаслідок ворожої атаки було пошкоджено багатоповерхівки. Біля епіцентру удару був дитячий майданчик.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку РФ по Кривому Рогу. Президент закликає світ до дій після ракетного удару по Кривому Рогу.

Станом на ранок 5 квітня було відомо про 18 загиблих і 61 поранену людину. Серед загиблих - 9 дітей, також 12 осіб дістали поранення.

Президент назвав імена загиблих дітей.

Загиблі у Кривому Розі діти / інфографіка: Главред

Крім цього, після ракетного удару Кривий Ріг атакували БПЛА. Це сталося ближче до опівночі. Вогнем були охоплені будинки та інфраструктура, розповіли в ОВА. Унаслідок цього удару загинула 56-річна жінка, ще семеро людей постраждали.

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