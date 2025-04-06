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"Батьки відповідають за це, не Путін": реакція мотиваторки Арестовича на удар по Кривому Рогу

Ангеліна Підвисоцька
6 квітня 2025, 04:02
2329
Мотиваційна тренерка Наталія Капцова цинічно звинуватила батьків у тому, що російська ракета вбила їхніх дітей.
Наталія Капцова, удар по Кривому Рогу
Наталія Капцова звинуватила батьків у загибелі дітей у Кривому Розі / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, "Свої"

Що відомо:

  • РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу
  • Унаслідок атаки загинули 9 дітей
  • Наталія Капцова звинуватила батьків у загибелі дітей

Мотиваційна тренерка Олексія Арестовича Наталія Капцова оскандалилася своєю цинічною заявою про трагедію в Кривому Розі. У смерті дітей вона звинуватила не російського диктатора Володимира Путіна, а їхніх батьків. Свій пост вона залишила на сторінці в Instagram.

Вона вважає, що відповідальність за загибель дітей мають узяти вбиті горем батьки, оскільки вони "ухвалили рішення залишити дітей у країні з ракетами".

відео дня

"Батьки відповідають за це. Не Путін. Це ви відповідаєте за їхнє життя, і це ви зробили такий вибір за ваших дітей: жити чи ні. Якщо будинок горить і його підпалив сусід, а ви не вивели з дому дітей, то хто винен у їхній смерті? Сусід?" - цинічно написала Капцова.

Капцова
Наталія Капцова звинуватила батьків у загибелі дітей у Кривому Розі / фото: скріншот

Варто зазначити, що незабаром цей пост зник. Як розповіла Капцова у себе в Storis, його видалив Instagram через численні скарги.

Удар окупантів по Кривому Рогу ввечері 4 квітня - що відомо

Як повідомляв Главред, РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу ввечері 4 квітня. Ворог атакував балістичною ракетою центр житлового мікрорайону Кривого Рогу. Унаслідок ворожої атаки було пошкоджено багатоповерхівки. Біля епіцентру удару був дитячий майданчик.

  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку РФ по Кривому Рогу. Президент закликає світ до дій після ракетного удару по Кривому Рогу.

Станом на ранок 5 квітня було відомо про 18 загиблих і 61 поранену людину. Серед загиблих - 9 дітей, також 12 осіб дістали поранення.

Президент назвав імена загиблих дітей.

'Батьки відповідають за це, не Путін': реакція мотиваторки Арестовича на удар по Кривому Рогу
Загиблі у Кривому Розі діти / інфографіка: Главред

Крім цього, після ракетного удару Кривий Ріг атакували БПЛА. Це сталося ближче до опівночі. Вогнем були охоплені будинки та інфраструктура, розповіли в ОВА. Унаслідок цього удару загинула 56-річна жінка, ще семеро людей постраждали.

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