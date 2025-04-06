'Батьки відповідають за це, не Путін': реакція мотиваторки Арестовича на удар по Кривому Рогу

Мотиваційна тренерка Наталія Капцова цинічно звинуватила батьків у тому, що російська ракета вбила їхніх дітей.
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Що відомо:
РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу
Унаслідок атаки загинули 9 дітей
Наталія Капцова звинуватила батьків у загибелі дітей
Мотиваційна тренерка Олексія Арестовича Наталія Капцова оскандалилася своєю цинічною заявою про трагедію в Кривому Розі. У смерті дітей вона звинуватила не російського диктатора Володимира Путіна, а їхніх батьків. Свій пост вона залишила на сторінці в Instagram.
Вона вважає, що відповідальність за загибель дітей мають узяти вбиті горем батьки, оскільки вони "ухвалили рішення залишити дітей у країні з ракетами".
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"Батьки відповідають за це. Не Путін. Це ви відповідаєте за їхнє життя, і це ви зробили такий вибір за ваших дітей: жити чи ні. Якщо будинок горить і його підпалив сусід, а ви не вивели з дому дітей, то хто винен у їхній смерті? Сусід?" - цинічно написала Капцова.
Варто зазначити, що незабаром цей пост зник. Як розповіла Капцова у себе в Storis, його видалив Instagram через численні скарги.
Удар окупантів по Кривому Рогу ввечері 4 квітня - що відомо
Як повідомляв Главред, РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу ввечері 4 квітня. Ворог атакував балістичною ракетою центр житлового мікрорайону Кривого Рогу. Унаслідок ворожої атаки було пошкоджено багатоповерхівки. Біля епіцентру удару був дитячий майданчик.
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"