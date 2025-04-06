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Росія заявила про окупацію села на Сумщині: прикордонники відреагували

Юрій Берендій
6 квітня 2025, 18:09
938
В ДПСУ спростували інформацію про окупацію села Басівка на Сумщині та заявили про присутність російських військ в межах населеного пункту.
Росія заявила про окупацію села на Сумщині: прикордонники відреагували
В ДПСУ зробили заяву щодо боїв на Сумщині / Колаж Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, deepstatelivemap

Про що йдеться у матеріалі:

  • Росіяни заявили про окупацію населеного пункту Басівка на Сумщині
  • В ДПСУ підтвердили присутність росіян в селі, тривають бої

Російське Міноборони офіційно повідомило про просування окупаційних військ просунутись на Сумщині та нібито окупацію населеного пункту Басівка Сумського району. Однак, в Держприкордонслужбі цю інформацію спростували.

За даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, населений пункт залишається під контролем українських сил — бої там тривають, але ворог не встановив над ним повного контролю. Окупаційні війська намагаються прориватися малими штурмовими групами, які успішно знищуються українськими захисниками.

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Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі журналісту Андрію Цаплієнку підтвердив, що Росія продовжує інформаційні маніпуляції, поширюючи неправдиві повідомлення про захоплення населених пунктів у Сумській області. У випадку з Басівкою всі наступальні дії ворога припиняються завдяки ефективній роботі Сил оборони України.

"Російські групи на даний момент присутні в Басівці, але село не під їхнім контролем, тривають бойові дії", - зазначив речник ДПСУ.

Загроза наступу РФ на Сумщині - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що Сумська область може стати одним із ключових напрямків наступу Росії, оскільки туди ворог спрямовує найбільшу кількість диверсійно-розвідувальних груп.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у зв’язку з посиленням активності російських військ і спробами перенести бойові дії на територію Сумщини він перебував у цьому регіоні з робочим візитом.

Згідно з оновленням мапи DeepState від 24 березня, на Сумщині розширилась "сіра" зона — до неї увійшли частина села Веселівка, околиці Володимирівки Хотінської громади та розширена ділянка біля Журавки. Співзасновник аналітичного проєкту DeepState Руслан Микула повідомив, що російські сили продовжують атакувати прикордоння Сумщини, відкриваючи нові напрямки наступу. У "сірих" зонах тривають інтенсивні бої.

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