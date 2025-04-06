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Удар РФ по Києву: внаслідок атаки зруйновано офіси відомих телеканалів

Юрій Берендій
6 квітня 2025, 12:32
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Внаслідок російської ракетної атаки по Києву відомо про серйозні пошкодження офісу телеканалу FREEDOM, зруйновано верхні поверхи, зазначають журналісти.
Удар РФ по Києву: внаслідок атаки зруйновано офіси відомих телеканалів
Від російської ракетної атаки на Київ постраждали офіси кількох каналів / Колаж Главред, фото: ДСНС Києва, скріншот із відео

Коротко:

  • Росія вдруге атакувала офіс телеканалу FREEDOM
  • Внаслідок атаки знищені верхні поверхи будівлі

6 квітня Росія здійснила черговий ракетний обстріл Києва, внаслідок якого серйозно постраждала офісна будівля, де розташовувався телеканал FREEДОМ. Як повідомила кореспондентка каналу Лариса Петрук, удар призвів до значних руйнувань трьох верхніх поверхів та вибитих вікон.

Під обстріл потрапили українські іномовні ЗМІ — телеканали FREEДОМ і "Дім", а також міжнародні редакції: UATV English, The Gaze, UATV Español, UATV Arabic, UATV Português та діджитал-відділ.

відео дня

"Так, дійсно, наш телеканал, наше підприємство вже другий раз постраждало від удару російської терористичної армії. Пам’ятаю, що 12 лютого цього року вже, скажімо так, прилітало біля нашого офісу. Тоді наш будинок постраждав, вікна були вибиті", - розповіла кореспондент телеканалу Лариса Петрук.

Вона повідомила, що офісна будівля зазнала серйозних руйнувань — знищено верхні поверхи. На місці влучання працюють рятувальники ДСНС та інші відповідальні служби.

За її словами, працівники телеканалу під час обстрілу не постраждали. Петрук додала, що уночі Росія завдала нового масованого удару по столиці, застосувавши ракети Х-101, "Калібр" та безпілотники "Шахед".

Дивіться відео наслідків удару по офісах українських телеканалів:

Удар РФ по Києву: внаслідок атаки зруйновано офіси відомих телеканалів
Фото: скріншот

"Нам не дозволили підійти ближче до будинку, щоб показати вам те, у що перетворив російський обстріл цей офіс сьогодні вночі. Однак я думаю, що пізніше ви всі це відео побачите. Хочу згадати, що сьогодні під ударом російських ракет були не тільки Київ, а й Уманський район", - сказала вона.

Удар РФ по Києву: внаслідок атаки зруйновано офіси відомих телеканалів
Звідчи і чим РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удар по Україні 6 квітня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 6 квітня російські окупаційні війська завдали удару по Києву балістичними ракетами. У результаті атаки виникли пожежі в трьох районах столиці.

Крім того, російські окупанти вдарили дронами-камікадзе "Шахед" по Сумах, а в Куп’янську окупанти скинули керовану авіабомбу на житловий будинок.

У ніч на 6 квітня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні дрони. Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, загалом ворог випустив 132 засоби повітряного ураження. Станом на 10:00 ранку сили протиповітряної оборони знищили 53 з них.

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