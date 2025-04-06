Dzidzio Хома емоційно відреагував на вагітність колишньої дружини - деталі

Slavia зізналася, що думає Михайло Хома про її майбутнє материнство.

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Slavia вагітна - реакція Михайла Хоми / колаж: Главред, фото: instagram.com/slavia_official, скріншот YouTube

Коротко:

Співачка Slavia, колишня дружина Dzidzio, оголосила про вагітність

Хома не залишив цю новину без уваги, і звернувся до екскоханої

Українська співачка Slavia (Ярослава Притула) 3 квітня презентувала новий трек і кліп на нього. У відеоролику артистка з'явилася з уже помітно округлим животиком - вона вагітна первістком.

Зараз артистка насолоджується новою музикою, і отримує привітання з майбутнім потомством. Не залишився осторонь таких великих подій у житті колишньої дружини Михайло Хома (Dzidzio). У соціальних мережах він звернувся до Славії з добрим привітанням. Воно з'явилося на сторінці співачки в Instagram.

відео дня

"Повноцінне життя - це коли твориш не тільки музику, а й майбутнє. Слава, вітаю з прем'єрою та цією ніжною, великою, прекрасною новиною. Щиро радію!" - написав артист.

Slavia вагітна - реакція Михайла Хоми / instagram.com/slavia_official

Ярослава Притула та Михайло Хома були разом 20 років (з них 8 - в офіційному шлюбі). Дітей у цьому союзі не було. Артисти мирно розлучилися 2021 року, після чого їм вдалося зберегти дружні стосунки. Шлюб зі Славією Хома охарактеризував, як "одруження трикутника на квадраті", а сама Притула розповідала, що почала втрачати себе в шлюбі (імовірно, натякаючи на складнощі в її власній кар'єрі на тлі успіхів Dzidzio).

Весілля Dzidzio і Slavia / instagram.com/slavia_official

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Хто такий Михайло Хома? Михайло Хома, більш відомий як Дзідзьо - український співак, автор пісень, актор, кінорежисер, продюсер. Фронтмен і засновник гурту "DZIDZIO". Заслужений артист України (2020). Амбасадор Збірної України з футболу.

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