Не злетить у космос: банкір сказав, яким буде курс долара в квітні

Експерт спрогнозував скільки коштуватимуть 100 доларів в Україні до 13 квітня.

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Валютний прогноз банкіра з 7 по 13 квітня / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

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Яким буде курс валют в Україні з 7 по 13 квітня

Скільки доведеться платити за долар впродовж наступного тижня

Впродовж наступного тижня на валютному ринку прогнозується відносний спокій. Курс долара не здивує змінами. Про це повідомив начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

Він пояснив, що динаміка ринку до 13 квітня залишиться незмінною, адже поки немає економічних причин для стрімких змін на валютному ринку.

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За його словами, курс долара коливатиметься в межах 41,4 - 41,8 гривні долар на міжбанку і 41,4 - 41,8 гривні за долар на готівковому ринку.

Отже, до 13 квітня 100 доларів у гривнях в Україні коштуватимуть від 4140 до 4180 гривень, а за 1000 доларів доведеться заплатити від 41400 до 41800 гривень.

Крім того, згідно з прогнозом банкіра, до кінця квітня все ж можливі валютні коливання, але українцям не варто очікувати серйозних довгострокових ризиків.

За його даними, курс долара у квітні коливатиметься в межах 41,5 - 42,3 гривні за долар.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Як писав Главред, Національний банк України знизив офіційний курс долара. Американська валюта подешевшала до найнижчого рівня з середини жовтня 2024 року. Відтак, офіційний курс долара до гривні на понеділок, 7 квітня, встановили на рівні 41,19 грн/дол., що на 15 копійок краще порівняно з попереднім курсом.

Нагадаємо, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов розповів, як нові тарифи США вплинуть на курс долара в Україні. Він пояснив, що станом на зараз на курс валют в Україні найбільше впливають не нові мита Дональда Трампа, а насамперед військова ситуація.

Раніше аналітики "КІТ Group" повідомили, що курс долара в Україні може сильно піднятися вже найближчими тижнями. Усе залежатиме від кількох чинників. У короткостроковій перспективі (2-4 тижні) курс долара, ймовірно, залишатиметься в діапазоні 41,25-42,00 грн.

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Хто такий Тарас Лєсовий? Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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