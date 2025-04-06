Незручно вийшло: відомий шоумен дав маху з ювілеєм Ірини Білик

Утім, добра щирість Костянтина Грубича здатна затьмарити цей маленький конфуз.

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Ірина Білик ювілей - Костянтин Грубич привітав співачку / колаж: Главред, фото: instagram.com/kostya_hrubych, instagram.com/bilyk_iryna

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Костянтин Грубич показав архівне фото з Іриною Білик, та привітав її з Днем народження

Ведучий промахнувся з датою

Білик перенесла ювілейний концерт у зв'язку з жалобою

Сьогодні легендарна українська співачка Ірина Білик відзначає ювілей - 55 років. Перші привітання з важливою датою вона почала отримувати ще вчора. Наприклад, від ведучого Костянтина Грубича.

У своєму блозі в Instagram він опублікував рідкісне фото з Білик, і здивувався, що та не відповідала на його дзвінки, коли він вирішив її привітати. У коментарях ведучому нагадали, що День народження в Ірини шостого квітня, а не п'ятого (день, коли Грубич вирішив привітати артистку).

відео дня

Утім Костянтин не став нічого виправляти і псувати привітання через одну маленьку помилку. Він залишив пост із фото і прекрасними словами для однієї з найяскравіших дів українського шоу-бізнесу. "Бажаю талановитій людині кохання, натхнення, невичерпності магії крутити словами і нотами для створення нових пісенних шедеврів. Хай наша молодість залишається з нами, а зрілість принесе нові цікаві історії", - написав Грубич.

Ірина Білик ювілей - Костянтин Грубич привітав співачку / instagram.com/kostya_hrubych

Варто зазначити, що сама іменинниця поки що зберігає мовчання в День свого народження. Сьогодні в неї мав відбутися великий ювілейний концерт у Палаці Україна, однак вона скасувала виступ, щоб вшанувати пам'ять загиблих унаслідок ворожої атаки по Кривому Рогу, яка сталася 4 квітня. Ірина Білик дотримується всеукраїнської жалоби, і перенесла концерт на інший день.

Ірина Білик перенесла концерт, до якого так довго готувалася / instagram.com/bilyk_iryna

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Хто така Ірина Білик? Ірина Білик - українська співачка, композиторка та поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" тощо.

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