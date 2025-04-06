Мир "в обмін" на території: у Польщі попередили Трампа

Треба уникнути небезпечних рішень щодо завершення російсько-української війни, вважає Павел Коваль.

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Трамп не повинен визнавати "претензії" Росії на окуповані території України - польський чиновник / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Офіс президента України

Головне із заяви Коваля:

Трамп має уникнути небезпечних "домовленостей" із РФ

Не можна визнавати "російськими" окуповані території України

Мирні перемовини щодо завершення розв'язаної Росією війни проти України не повинні призвести до історичної помилки і визнання окупованих територій "російськими". У такому разі будуть перетнуті червоні лінії для Польщі та інших країн Центральної Європи. Про це заявив радник польського прем'єра Павел Коваль.

У матеріалі Financial Times йдеться про те, що радник прем'єра Польщі Дональда Туска щодо України застеріг від небезпечних "домовленостей", які могли б бути пов'язаними з територіальними "поступками" Кремлю.

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"Трамп ризикує зробити історичну помилку, якщо його перемовини щодо припинення війни РФ в Україні призведуть до того, що США визнають претензії Росії на Крим та інші окуповані території", - пояснив Коваль.

Також він вважає, що якщо так станеться, буде перетнута червона лінія для Польщі та інших країн Центральної Європи.

"(Існує чітка різниця між) тимчасовими рішеннями щодо припинення бойових дій в Україні та виконанням російських очікувань щодо визнання Криму, Донбасу чи інших частин України, що було б історичною помилкою", - наголосив Павло Коваль.

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Як повідомляв Главред, раніше журналісти The Telegraph написали, що адміністрація Трампа розчарована затягуванням Кремлем перемовного процесу щодо припинення вогню. Тепер у Білому домі не очікують перемир'я до Великодня, 20 квітня. При цьому у Вашингтоні обговорюють посилення тиску на Москву.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинити вогонь можна вже найближчими тижнями або місяцями, якщо посилити тиск на російських окупантів. За його словами, Захід єдиний у питанні завершення війни. Утім, Зеленський це говорив до жорстоких ударів по Харкову та Кривому Рогу, які окупанти завдали 3 і 4 квітня.

Зеленський і Путін готові укласти угоду, вважає Трамп. На його думку, нібито вже є зрушення в перемовному процесі.

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