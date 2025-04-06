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РФ порушила режим тиші у морі: Зеленський зробив гучну заяву

Ангеліна Підвисоцька
6 квітня 2025, 17:37оновлено 6 квітня, 18:14
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Президент наголосив на необхідності тиснути на РФ.
РФ порушила режим тиші у морі: Зеленський зробив гучну заяву
РФ порушила режим тиші у морі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Що відомо:

  • РФ порушила режим тиші в морі
  • Ворог атакував Україну ракетами, запущеними з акваторії Чорного моря

Росія порушила режим припинення вогню у морі. Ворог запустив ракети для удару по Україні з акваторії Чорного моря. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

"Партнери знають, які це були судна та з якої частини моря відбувся цей запуск. Це одна з причин, чому Росія спотворює дипломатію, чому Росія не йде на безумовне припинення вогню – вони хочуть залишити собі можливість бити з акваторії моря по наших містах, по наших портах. Припинення вогню на морі – це не тільки про вільне судноплавство й постачання продовольства морем, це передусім про загальну безпеку й про наближення миру", - сказав Зеленський.

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Президент наголосив на тому, що російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну і шукає можливості розпалити її з більшою силою. Він додав, що необхідно посилювати тиск на РФ.

"Якщо припинення вогню – то безумовне й таке, що взагалі не дозволяє знищувати життя. Україна погодилася на пропозицію Америки, на пропозицію повного, безумовного припинення вогню. Путін відмовляється. Ми очікуємо реакції Сполучених Штатів – досі її немає, – очікуємо реакції всіх у Європі, всіх у світі, хто хоче миру", - додав президент.

Лише за минулу ніч росіяни запустили понад 100 ударних дронів та 23 ракети різних типів.

"Ми потребуємо посилення нашої протиповітряної оборони – це об’єктивна реальність, – і всі домовленості, які були досягнуті з партнерами, але не були реалізовані, потрібно максимально активізувати. "Петріоти", які зараз просто стоять десь на зберіганні в партнерів, мають реально захищати життя. Також варто й у Європі, і в Америці значно активніше виробляти системи ППО, ракети до них. Ми в Україні можемо забезпечити таке виробництво й потребуємо відповідних політичних рішень. Локалізація виробництв, відповідні ліцензії – це те, що допоможе не тільки нам, а й усім – усім партнерам, хто хоче безпеки, а не хоче війни. Вже про це з усіма говорили, уже маємо розуміння, що це абсолютно можливо, і кожен російський удар є нагадуванням партнерам: треба зробити нарешті те, про що домовлялися", - сказав Зеленський.

Президент доручив міністру оборони та міністру закордонних справ активізувати контракти щодо цього.

Припинення вогню в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Білий дім не виключає можливості, що Росія може відмовитися від припинення вогню в Україні. У такому разі адміністрація Трампа буде ретельно аналізувати ситуацію і робити висновки щодо намірів Кремля. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. Під час брифінгу в Ірландії він наголосив, що Трамп прагне не тимчасового перемир'я на 30 чи 60 днів, а досягнення стійкого миру.

На зустрічі з делегацією США Київ запропонував три ключові кроки: тиша в небі, тиша на морі та заходи довіри. Україна також підтримала ініціативу Вашингтона щодо 30-денного припинення вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Радник із національної безпеки Майк Волц зазначив, що США й надалі просуватимуть цю ініціативу як у відносинах із Росією, так і на міжнародному рівні. Він повідомив журналістам після переговорів у Джидді, що держсекретар Марко Рубіо представить відповідну пропозицію на саміті G7, а президент Дональд Трамп - генсеку НАТО Марку Рютте 13 березня.

Bloomberg повідомляє про те, що Путін може погодитися на припинення вогню в Україні. Водночас зазначається, Володимир Путін затягуватиме переговори про припинення вогню для того, щоб забезпечити максимально вигідні умови для Москви.

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