Війська РФ з повітря вдарили по Україні: у Києві та областях гриміли вибухи, деталі

Російські окупанти атакували Київ і Суми, у Куп'янському районі скинули авіабомбу на дев'ятиповерховий житловий будинок.

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Наслідки ворожих ударів по Україні, на фотознімках - Київ і Куп'янськ / Колаж: Главред, фото: Новини Live, Telegram-канал О. Синєгубова

Що відомо:

Росія обстріляла Київ балістичними ракетами

Війська РФ скинули КАБи на Куп'янськ

Суми були атаковані ворожими БПЛА

Війська агресора Росії вранці 6 квітня атакували українські міста. У Києві прогриміли вибухи та були пожежі. Суми були атаковані безпілотниками "Шахед". У Куп'янську ворог скинув кориговану авіабомбу на житловий будинок.

Удари по Києву - подробиці:

Зранку ворог балістичними ракетами атакував Київ. У Дарницькому, Солом'янському та Оболонському районі рятувальники ліквідували пожежі.

відео дня

Відомо про 3 постраждалих. Двоє з них - госпіталізовані.

За даними КМВА, відомо про 1 загиблого.

Наразі в Києві відбій повітряної тривоги.

Пошкоджена будівля в Києві після російської атаки / Новини Live

Атака на Сумську область

За даними Сумської ОВА, росіяни застосували 8 шахедів.

Зафіксовано пошкодження адміністративних, складських приміщень, автомобільної техніки, а також техніки одного з підприємств.

Рятувальники ліквідовують наслідки.

Також відомо, що українські військові збили 9 ворожих БПЛА над Сумщиною.

Наслідки ударів РФ по Сумській області / Сумська ОВА

Наслідки ударів РФ по Сумській області / Сумська ОВА

Наслідки ударів РФ по Сумській області / Сумська ОВА

Наслідки ударів РФ по Сумській області / Сумська ОВА

Херсонська область

Начальник ОВА Херсонщини Роман Мрочко повідомив, що минулої доби ворог обстрілював регіон.

"Під вогнем ворожої артилерії та безпілотників були Херсон, Антонівка, Садове. Зокрема, пошкоджено 3 приватні будинки, багатоповерхівку", - написав він.

3 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їм надали медичну допомогу.

О 8:50 Мрочко повідомив про загибель людини внаслідок атаки окупантів.

"Близько 6.30 у Дніпровському районі російські терористи вбили людину. Травми, несумісні з життям, отримав 59-річний чоловік. Співчуття рідним і близьким загиблого", - написав чиновник.

Миколаївська область

Пізно ввечері 5 квітня ворожі сили атакували Миколаїв, розповів керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Вночі, 5 квітня, близько 22:00 ворог атакував місто БпЛА типу "Shahed 131/136". Унаслідок падіння уламків і дії вибухової хвилі виникло дві пожежі в приватних домоволодіннях, які були оперативно ліквідовані. Також пошкоджено 13 приватних будинків та автомобіль", - повідомив чиновник.

Є інформація про постраждалих.

"Поранено четверо людей: жінки 49-ти, 67-ми та 72-х років і 57-річний чоловік. Станом на зараз у всіх стан стабільний, лікування проходитимуть амбулаторно", - зазначено в повідомленні Кіма о 07:27 6 квітня.

Пошкоджені будинки в Миколаївській області / Миколаївська ОВА, Віталій Кім

Пошкоджені будинки в Миколаївській області / Миколаївська ОВА, Віталій Кім

Війська РФ вдарили КАБом по Куп'янську

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, зранку ворог обстрілював область. У Чугуївському районі після удару "Шахедом" горів намет на території площею 450 м. кв. з будматеріалами та меблями.

О 5:42 ворог вдарив КАБами по Куп'янську. Виникла пожежа на 4-му та 7-му поверхах дев'ятиповерхового багатоквартирного будинку. На відкритій території також горіла посадка.

О 8:30 через удар КАБ зафіксовано часткові пошкодження будівлі міської ради Куп'янська.

О 09:00 у Куп'янському районі, Куп'янській територіальній громаді та місті Куп'янськ через обстріли, попередньо РСЗВ, зруйновано приватний будинок та господарську споруду. Пошкоджено скло багатоквартирного будинку, двох приватних будинків і ліцею.

Наслідки удару росіян по Куп'янську / Харківська ОВА, Олег Синєгубов

Що відомо про Куп'янськ і чому місто дуже важливе Куп'янськ - адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківщини. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнене від російських окупантів, пише Вікіпедія. Окупанти продовжують наступ на Куп'янському напрямку.

На південь від міста розташоване селище Куп'янськ-Вузловий, яке є великим залізничним вузлом - там сходяться гілки залізниці на п'яти напрямках. Північніше - на російські Бєлгород і Валуйки. На південний схід - на окуповані Сватове - Рубіжне - Попасну. Південно-західніше - на деокупований Святогірськ. На північний захід - на Харків.

Кратко про Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Київська область

Уночі ворог атакував БПЛА та ракетами Київську область, повідомила Київська ОВА

Постраждалих немає.

Броварський район. Зруйновано 2 споруди підприємства з ремонту автомобілів. Пошкоджено 7 автомобілів та 2 навантажувачі.

Наслідки комбінованих ударів російських військ по Київській області / Київська ОВА

Наслідки комбінованих ударів російських військ по Київській області / Київська ОВА

Крім того, пошкоджено вікна та фасад автозаправної станції.

Бучанський район. Пошкоджено стелю та стіну будинку. Зафіксовано незначні пошкодження.

Фастівський район. Пошкоджено легковий автомобіль.

"Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки. Ще раз звертаюся до кожного жителя області. Не ігноруйте сигнали тривоги. Перебувайте в укриттях, поки небезпека не мине. Бережіть себе та своїх близьких", - наголосили в ОВА.

Як реагували політики на удари по Києву

"Так, мабуть, виглядають ті "успіхи на шляху до миру", про які постійно говорять у США", - сказав керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

До свого коментаря він додав фотознімок, на якому рятувальники ліквідовують наслідки ударів по Києву в одному з районів столиці.

Росія не хоче припиняти вогонь, а Путін розуміє тільки мову сили, і всі іноземні партнери повинні це усвідомити, сказав глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Дрони і ракети, постійні атаки України. Росія нарощує інтенсивність атак і показово не хоче припиняти вогонь, не хоче миру. Хоче вбивати українців, наших дітей.

Мова сили - єдина, яку розуміє путін. Треба переходити на цю мову всім нашим партнерам", - додав чиновник.

Відреагувала і посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона вказала, що 6 квітня ракети летіли з боку Росії.

"Станом на 6:30 ранку Київ і решта України залишаються під обстрілом балістичними і крилатими ракетами з боку Росії. Гучні вибухи в столиці та повідомлення про атаки в декількох містах", - написала дипломат.

Як відомо, коментуючи атаку на Кривий Ріг 4 квітня, Брінк не згадала РФ. Президент Володимир Зеленський назвав таку реакцію "слабкою".

Удари Росії по Україні - головні новини:

Як повідомляв Главред, пізно ввечері 3 квітня російські війська атакували Харків. У Новобаварському районі було пошкоджено безліч будинків. Зруйновано під'їзд двоповерхової будівлі. Багато постраждалих. Загинули люди.

4 квітня війська РФ завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Російська ракета з касетним бойовим зарядом упала посеред житлового мікрорайону на дитячому майданчику. Загинули та постраждали люди. Серед загиблих діти.

Президент Володимир Зеленський прокоментував удар окупантів по Кривому Рогу. Він закликав посилити тиск на Москву.

"Всюди у світі такі удари називають однаково: це терор. Припинити це можна тільки достатнім тиском на Москву, на російську систему, щоб вони були змушені відмовитися від війни і терору, і це залежить від партнерів - від Америки, від Європи, від інших у світі. Нас усіх відокремлює щонайменше від повного і безумовного припинення ударів тільки відсутність згоди Росії припиняти війну", - написав Зеленський.

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