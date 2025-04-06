Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Війська РФ з повітря вдарили по Україні: у Києві та областях гриміли вибухи, деталі

Андрій Ганчук
6 квітня 2025, 10:13оновлено 6 квітня, 10:43
216
Російські окупанти атакували Київ і Суми, у Куп'янському районі скинули авіабомбу на дев'ятиповерховий житловий будинок.
Київ, Куп'янськ
Наслідки ворожих ударів по Україні, на фотознімках - Київ і Куп'янськ / Колаж: Главред, фото: Новини Live, Telegram-канал О. Синєгубова

Що відомо:

  • Росія обстріляла Київ балістичними ракетами
  • Війська РФ скинули КАБи на Куп'янськ
  • Суми були атаковані ворожими БПЛА

Війська агресора Росії вранці 6 квітня атакували українські міста. У Києві прогриміли вибухи та були пожежі. Суми були атаковані безпілотниками "Шахед". У Куп'янську ворог скинув кориговану авіабомбу на житловий будинок.

Удари по Києву - подробиці:

Зранку ворог балістичними ракетами атакував Київ. У Дарницькому, Солом'янському та Оболонському районі рятувальники ліквідували пожежі.

відео дня

Відомо про 3 постраждалих. Двоє з них - госпіталізовані.

За даними КМВА, відомо про 1 загиблого.

Наразі в Києві відбій повітряної тривоги.

Пошкоджена будівля в Києві після російської атаки
Пошкоджена будівля в Києві після російської атаки / Новини Live

Атака на Сумську область

За даними Сумської ОВА, росіяни застосували 8 шахедів.

Зафіксовано пошкодження адміністративних, складських приміщень, автомобільної техніки, а також техніки одного з підприємств.

Рятувальники ліквідовують наслідки.

Також відомо, що українські військові збили 9 ворожих БПЛА над Сумщиною.

Наслідки ударів РФ по Сумам
Наслідки ударів РФ по Сумській області / Сумська ОВА
Наслідки ударів РФ по Сумам
Наслідки ударів РФ по Сумській області / Сумська ОВА
Наслідки ударів РФ по Сумській області
Наслідки ударів РФ по Сумській області / Сумська ОВА
Наслідки ударів РФ по Сумській області
Наслідки ударів РФ по Сумській області / Сумська ОВА

Херсонська область

Начальник ОВА Херсонщини Роман Мрочко повідомив, що минулої доби ворог обстрілював регіон.

"Під вогнем ворожої артилерії та безпілотників були Херсон, Антонівка, Садове. Зокрема, пошкоджено 3 приватні будинки, багатоповерхівку", - написав він.

3 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їм надали медичну допомогу.

О 8:50 Мрочко повідомив про загибель людини внаслідок атаки окупантів.

"Близько 6.30 у Дніпровському районі російські терористи вбили людину. Травми, несумісні з життям, отримав 59-річний чоловік. Співчуття рідним і близьким загиблого", - написав чиновник.

Миколаївська область

Пізно ввечері 5 квітня ворожі сили атакували Миколаїв, розповів керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Вночі, 5 квітня, близько 22:00 ворог атакував місто БпЛА типу "Shahed 131/136". Унаслідок падіння уламків і дії вибухової хвилі виникло дві пожежі в приватних домоволодіннях, які були оперативно ліквідовані. Також пошкоджено 13 приватних будинків та автомобіль", - повідомив чиновник.

Є інформація про постраждалих.

"Поранено четверо людей: жінки 49-ти, 67-ми та 72-х років і 57-річний чоловік. Станом на зараз у всіх стан стабільний, лікування проходитимуть амбулаторно", - зазначено в повідомленні Кіма о 07:27 6 квітня.

Пошкоджені будинки в Миколаївській області
Пошкоджені будинки в Миколаївській області / Миколаївська ОВА, Віталій Кім
Пошкоджені будинки в Миколаївській області
Пошкоджені будинки в Миколаївській області / Миколаївська ОВА, Віталій Кім

Війська РФ вдарили КАБом по Куп'янську

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, зранку ворог обстрілював область. У Чугуївському районі після удару "Шахедом" горів намет на території площею 450 м. кв. з будматеріалами та меблями.

О 5:42 ворог вдарив КАБами по Куп'янську. Виникла пожежа на 4-му та 7-му поверхах дев'ятиповерхового багатоквартирного будинку. На відкритій території також горіла посадка.

О 8:30 через удар КАБ зафіксовано часткові пошкодження будівлі міської ради Куп'янська.

О 09:00 у Куп'янському районі, Куп'янській територіальній громаді та місті Куп'янськ через обстріли, попередньо РСЗВ, зруйновано приватний будинок та господарську споруду. Пошкоджено скло багатоквартирного будинку, двох приватних будинків і ліцею.

Наслідки удару росіян по Куп'янську
Наслідки удару росіян по Куп'янську / Харківська ОВА, Олег Синєгубов

Що відомо про Куп'янськ і чому місто дуже важливе

Куп'янськ - адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківщини. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнене від російських окупантів, пише Вікіпедія. Окупанти продовжують наступ на Куп'янському напрямку.


На південь від міста розташоване селище Куп'янськ-Вузловий, яке є великим залізничним вузлом - там сходяться гілки залізниці на п'яти напрямках. Північніше - на російські Бєлгород і Валуйки. На південний схід - на окуповані Сватове - Рубіжне - Попасну. Південно-західніше - на деокупований Святогірськ. На північний захід - на Харків.

Війська РФ з повітря вдарили по Україні: у Києві та областях гриміли вибухи, деталі
Кратко про Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Київська область

Уночі ворог атакував БПЛА та ракетами Київську область, повідомила Київська ОВА

Постраждалих немає.

Броварський район. Зруйновано 2 споруди підприємства з ремонту автомобілів. Пошкоджено 7 автомобілів та 2 навантажувачі.

Наслідки комбінованих ударів російських військ по Київській області
Наслідки комбінованих ударів російських військ по Київській області / Київська ОВА
Наслідки комбінованих ударів російських військ по Київській області
Наслідки комбінованих ударів російських військ по Київській області / Київська ОВА

Крім того, пошкоджено вікна та фасад автозаправної станції.

Бучанський район. Пошкоджено стелю та стіну будинку. Зафіксовано незначні пошкодження.

Фастівський район. Пошкоджено легковий автомобіль.

"Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки. Ще раз звертаюся до кожного жителя області. Не ігноруйте сигнали тривоги. Перебувайте в укриттях, поки небезпека не мине. Бережіть себе та своїх близьких", - наголосили в ОВА.

Як реагували політики на удари по Києву

"Так, мабуть, виглядають ті "успіхи на шляху до миру", про які постійно говорять у США", - сказав керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

До свого коментаря він додав фотознімок, на якому рятувальники ліквідовують наслідки ударів по Києву в одному з районів столиці.

Росія не хоче припиняти вогонь, а Путін розуміє тільки мову сили, і всі іноземні партнери повинні це усвідомити, сказав глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Дрони і ракети, постійні атаки України. Росія нарощує інтенсивність атак і показово не хоче припиняти вогонь, не хоче миру. Хоче вбивати українців, наших дітей.

Мова сили - єдина, яку розуміє путін. Треба переходити на цю мову всім нашим партнерам", - додав чиновник.

Відреагувала і посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона вказала, що 6 квітня ракети летіли з боку Росії.

"Станом на 6:30 ранку Київ і решта України залишаються під обстрілом балістичними і крилатими ракетами з боку Росії. Гучні вибухи в столиці та повідомлення про атаки в декількох містах", - написала дипломат.

Як відомо, коментуючи атаку на Кривий Ріг 4 квітня, Брінк не згадала РФ. Президент Володимир Зеленський назвав таку реакцію "слабкою".

Удари Росії по Україні - головні новини:

Як повідомляв Главред, пізно ввечері 3 квітня російські війська атакували Харків. У Новобаварському районі було пошкоджено безліч будинків. Зруйновано під'їзд двоповерхової будівлі. Багато постраждалих. Загинули люди.

4 квітня війська РФ завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Російська ракета з касетним бойовим зарядом упала посеред житлового мікрорайону на дитячому майданчику. Загинули та постраждали люди. Серед загиблих діти.

Президент Володимир Зеленський прокоментував удар окупантів по Кривому Рогу. Він закликав посилити тиск на Москву.

"Всюди у світі такі удари називають однаково: це терор. Припинити це можна тільки достатнім тиском на Москву, на російську систему, щоб вони були змушені відмовитися від війни і терору, і це залежить від партнерів - від Америки, від Європи, від інших у світі. Нас усіх відокремлює щонайменше від повного і безумовного припинення ударів тільки відсутність згоди Росії припиняти війну", - написав Зеленський.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва Сумы Купянск Київська область Миколаївська область Херсонська область війна Росії та України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Мене Ангел врятував, це вже вдруге": охоронець Михайло розповів про атаку на Київ

"Мене Ангел врятував, це вже вдруге": охоронець Михайло розповів про атаку на Київ

11:37Війна
РФ атакувала Україну сотнею дронів та 23 ракетами: скільки цілей вдалося збити

РФ атакувала Україну сотнею дронів та 23 ракетами: скільки цілей вдалося збити

11:06Україна
Війська РФ з повітря вдарили по Україні: у Києві та областях гриміли вибухи, деталі

Війська РФ з повітря вдарили по Україні: у Києві та областях гриміли вибухи, деталі

10:13Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 6 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Похолодання посилиться, вдарять морози і сипатиме сніг: як довго триватиме холоднеча

Похолодання посилиться, вдарять морози і сипатиме сніг: як довго триватиме холоднеча

8-градусний мороз, сніг, ожеледиця: в областях попереджають про небезпеку

8-градусний мороз, сніг, ожеледиця: в областях попереджають про небезпеку

"Батьки відповідають за це, не Путін": реакція мотиваторки Арестовича на удар по Кривому Рогу

"Батьки відповідають за це, не Путін": реакція мотиваторки Арестовича на удар по Кривому Рогу

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 квітня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 квітня (оновлюється)

Останні новини

11:54

Не злетить у космос: банкір сказав, яким буде курс долара в квітні

11:37

"Мене Ангел врятував, це вже вдруге": охоронець Михайло розповів про атаку на КиївВідео

11:06

РФ атакувала Україну сотнею дронів та 23 ракетами: скільки цілей вдалося збити

10:58

Фінансовий гороскоп на тиждень з 7 по 13 квітня

10:32

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 квітня (оновлюється)

Шапран: Тарифи Трампа - це спосіб тиску на переговорах з Китаєм та ЄвросоюзомШапран: Тарифи Трампа - це спосіб тиску на переговорах з Китаєм та Євросоюзом
10:19

Гороскоп Таро на тиждень з 7 по 13 квітня: Овни озолотяться, Ракам - конфлікти

10:13

Війська РФ з повітря вдарили по Україні: у Києві та областях гриміли вибухи, деталі

09:36

У Сумах "Шахеди" влучили в цивільну інфраструктуру: з'явилися фото наслідківФото

09:21

Гороскоп на тиждень з 7 по 13 квітня: Терезам - зрада, Діва - сюрприз

Реклама
09:11

Гороскоп на завтра 7 квітня: Дівам - вражаючі результати, Рибам - відпочинок

08:58

Партизани провели успішну диверсію в РФ: знищено важливий обʼєкт для ворога

08:31

Карта Deep State онлайн за 6 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:11

РФ атакувала Київ балістичними ракетами: у трьох районах пожежі, подробиціФотоВідео

07:10

Де 3 відмінності між дівчатами: лише одиниці знайдуть їх за 37 секунд

05:59

Похолодання посилиться, вдарять морози і сипатиме сніг: як довго триватиме холоднеча

05:30

Притягнете нещастя: що не можна ламати 6 квітня, прикмети

05:10

Євген і Євгеній – одне ім'я чи різні: вчителька дала однозначну відповідьВідео

04:02

"Батьки відповідають за це, не Путін": реакція мотиваторки Арестовича на удар по Кривому РогуФото

03:00

Експерт назвав п'ять найкращих вживаних авто, які варто купити у 2025 році

02:37

Звідки походить гасло "Слава Україні": пояснення істориків

Реклама
00:40

"Оточення ЗСУ в Курській області": у ЦПД розкрили деталі фейку РФ

05 квітня, субота
23:16

У Миколаєві горять житлові будинки внаслідок удару дронів РФ: деталі "прильоту"

22:40

У Кіркорова була ще одна трагедія: померла сестра

22:38

Їм не вистачило кількох секунд: нові деталі загибелі 3-річного Тимофія у Кривому РозіФото

22:19

Введення іноземного контингенту в Україну: важливі переговори Лондона і Парижа

22:11

У Міхаеля Шумахера сталася довгоочікувана радісна подія

21:46

Україна використовує ІПСО проти РФ: Буданов прямо сказав, як працюють такі атаки

21:14

"Слабкість ніколи не закінчувала війни": Зеленський - про вбивство дітей у Кривому РозіФото

21:12

Ротару відреагувала на жорстокий обстріл Кривого Рогу

20:50

РФ розгортає нову атаку: у розвідці розкрили сценарій Кремля

20:17

Чи відповість Росія за свої злочини: важлива заява Буданова

19:24

ЗСУ контратакують на сході, просування РФ сповільнилося – розвідка Британії

19:04

Українська команда вийшла до фіналу найбільшого у світі конкурсу судових дебатів

18:44

8-градусний мороз, сніг, ожеледиця: в областях попереджають про небезпеку

18:20

"Порушення Україною припинення вогню": Генштаб жорстко відповів на вкидання РФ

17:41

"Мені страшно, там всі "200": відео поліції з першими хвилинами після удару по Кривому РогуФотоВідео

17:33

Чи можна щось зробити зі старим часником: найкращі ідеї

17:20

Введення іноземного контингенту в Україну: Зеленський про деталі важливих переговорів

16:27

Путін може отримати 240 мільярдів: в Естонії розкритикували політику Орбана

16:20

Холоденко розкрила свій невиліковний діагнозВідео

Реклама
16:12

У Поволжі дрони СБУ підірвали завод із виробництва вибухівки – ЗМІ

15:51

Угода України і США про корисні копалини обернулася катастрофою - Politico

15:38

РФ збільшує запаси ракет: в ISW попередили про загрозу масштабного удару

15:24

Престаріла путіністка Байрак роздяглася для потворної фотосесії

15:15

Окупантів виводять з фронту: Братчук повідомив про серйозні проблеми в армії РФ

15:09

Їх убила ракета в Кривому Розі: Зеленський назвав імена загиблих і накинувся на ЗахідФотоВідео

15:01

Чому 6 квітня не можна згадувати старі образи: яке свято, прикмети

14:40

Голуби забудуть туди дорогу: які 2 корми покласти в годівницю, щоб їх відігнати

14:35

НАТО заблоковане: експерт повідомив про небезпеку нападу РФ на членів Альянсу

14:35

Хто вкрав автомобіль: лише надзвичайні інтелектуали вгадають за 5 секунд

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під Суджею
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти