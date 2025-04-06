У Сумах 'Шахеди' влучили в цивільну інфраструктуру: з'явилися фото наслідків

Попередньо, травмованих і жертв немає.

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Ворог вдарив дронами по Сумах / Колаж: Главред, фото: Сумська ОВА

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Вночі 6 квітня 8 "Шахедів" влучили в цивільну інфраструктуру Сум

У результаті атаки пошкоджені адміністративні, складські приміщення, автомобільна та інша техніка

Обійшлося без жертв та травмованих

Країна-агресор Росія продовжує тероризувати українське населення. У ніч на 6 квітня, росіяни вкотре атакували "Шахедами" місто Суми. Про це повідомляє Сумська ОВА.

У адміністрації уточнили, що всі ударні дрони були спрямовані на цивільну інфраструктуру.

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"Сьогодні вночі внаслідок російської атаки відбулось влучання 8 "Шахедів" по цивільній інфраструктурі міста Суми", - йдеться в повідомленні.

У результаті ворожої атаки на місто пошкоджені адміністративні, складські приміщення, автомобільна та інша техніка одного з підприємств.

"Попередньо, травмованих та жертв нема", – зазначили в ОВА.

В.о. міського голови Сум Артем Кобзар уточнив, що внаслідок атаки дронів пошкоджено аж 18 одиниць транспорту.

Наразі відповідні аварійно-рятувальні служби ліквідовують наслідки атаки агресора.

Shahed / Інфографіка: Главред

Удари РФ по території України - останні новини

Як писав Главред, росіяни 6 квітня рано-вранці атакували балістичними ракетами Київ. Повідомляється про пожежі в трьох районах столиці. У Дарницькому - пожежа сталася в нежитловій будівлі, є руйнування. В Оболонському загорівся меблевий цех, фіксуються часткові руйнування однієї з будівель. У Солом'янському районі пожежа на відкритій території. Внаслідок ворожої атаки відомо про постраждалих.

У суботу ввечері, 5 квітня, окупанти завдали нового повітряного удару по Україні, у Миколаєві виникли пожежі. За даними голови ОВА Віталія Кіма, житлова забудова Миколаєва потрапила під удар російських дронів-камікадзе.

Нагадаємо, у ніч на 5 квітня РФ запустила по Україні майже 100 дронів і ракету. У Кривому Розі майже два десятки людей загинули, серед них дев’ятеро дітей.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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