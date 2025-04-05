У Миколаєві горять житлові будинки внаслідок удару дронів РФ: деталі 'прильоту'

Житлова забудова Миколаєва потрапила під удар російських дронів-камікадзе.

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РФ атакує Україну дронами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 ОБрТРО

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РФ б'є ударними дронами по Україні

У Миколаєві горять житлові будинки після прильотів

Армія країни-агресора РФ завдала нового повітряного удару по Україні в суботу ввечері, 5 квітня.

Унаслідок атаки РФ у двох житлових будинках у Миколаєві виникли пожежі, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

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За його даними, житлова забудова Миколаєва потрапила під удар російських дронів-камікадзе.

"Внаслідок атаки "шахедів" на Миколаїв виникла пожежа у двох житлових будинках", - сказано в телеграмі.

Водночас Віталій Кім також додав, що відповідні служби вже працюють на місці прильоту.

/ Главред

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ масовано вдарила по Харкову дронами. Унаслідок атаки БпЛА було пошкоджено близько 20 приватних будинків, зафіксовано влучання в промзоні.

Як повідомляв Главред, раніше російські окупанти атакували Харків ударними дронами "Shahed". Серія вибухів прогриміла в Шевченківському та Холодногірському районах міста. За даними мера Ігоря Терехова та голови ОВА Олега Синєгубова, ворог влучив у житлові будинки, торговий центр і медичний заклад.

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