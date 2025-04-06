РФ атакувала Київ дронами та ракетами: у трьох районах пожежі, подробиці

Російські окупанти під ранок атакували столицю - у Дарницькому, Солом'янському та Оболонському районах фіксують загоряння.

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Вибухи в Києві 6 квітня / ДСНС

Окупаційні війська агресора Росії атакували балістичними ракетами Київ. Повідомляється про пожежі в трьох районах столиці. У Дарницькому - пожежа сталася в нежитловій будівлі, є руйнування. В Оболонському загорівся меблевий цех, фіксуються часткові руйнування однієї з будівель. У Солом'янському районі пожежа на відкритій території.

Війська країни-окупанта Росії вранці атакували Київ та інші міста. У столиці прогриміли сильні вибухи. Ворог атакував балістикою.

Атака російських окупантів на Київ

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування окупантами балістичних ракет близько 5 ранку.

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Тоді було оголошено тривогу як у Києві, так і по всій території України.

"Швидкісна на Київщині! Київ - в укриття!" - попереджали ЗС.

Далі в Києві прогримів потужний вибух. Після цього також послідували досить сильні вибухи.

"Оголошено повітряну тривогу в Києві через загрозу застосування балістичних ракет. Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте в укриття і залишайтеся там до завершення тривоги", - звернулася до киян Київська міська військова адміністрація.

Пізніше в адміністрації уточнили, що сили ППО працюють по ворожих безпілотниках у небі.

"Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки", - закликала влада.

Військові уточнювали, що були повторні пуски ракет і просили місцевих жителів залишатися в укриттях.

Пізніше в Києві знову прогримів сильний вибух.

Київський градоначальник також повідомляв про роботу ППО.

Що в районах Києва - наслідки ворожої атаки:

Кличко повідомляв про виклик медичних працівників у Дарницький район столиці.

"Бригада слідує на місце. Ракетна атака на Київ триває. Перебувайте в укриттях!" - писав мер.

Також медиків викликали і в Оболонський район.

Керівник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про загоряння в Дарницькому та Оболонському районах.

"На місце направляються рятувальники. Інформація про руйнування та постраждалих встановлюється", - додав він.

За попередніми даними Кличка, в Оболонському районі зафіксовано падіння уламків у двох місцях на території нежитлової забудови.

"Екстрені служби направляються на місця", - говорив мер.

Крім того, градоначальник уточнив, що пожежі фіксували в Дарницькому, Солом'янському та Оболонському районах. У Дарницькому районі є постраждалі.

Що відбувається в Дарницькому, Оболонському та Солом'янському районах

За даними ДСНС, у Дарницькому - сталася пожежа в нежитловій будівлі. Зруйновано ще одну будівлю. Також відомо про загоряння трьох автомобілів, припаркованих поруч.

В Оболонському районі - за однією з адрес пожежа в меблевому цеху, яка поширилася на ще одну складську будівлю. За іншою адресою в цьому ж районі часткове руйнування 3,4, 5 поверхів п'ятиповерхового бізнес-центру.

Солом'янський район: сталося загоряння на відкритій території. Також загорівся фасад складської будівлі.

Постраждали 3 людини. Двох із них госпіталізовано.

Пожежа в Києві після атаки російських окупантів - відео:

Рятувальники ліквідовують пожежу в одному з районів Києва / Скриншот Главред

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