Похолодання посилиться, вдарять морози і сипатиме сніг: як довго триватиме холоднеча

Погода у Києві 6 квітня також буде зимовою. Синоптики прогнозують дощі з переходом у мокрий сніг.

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Прогноз погоди в Україні / фото: УНІАН

Що відомо:

Коли в Україні вдарять морози

У яких областях будуть снігопади

Коли в Україну повернеться потепління

Погода в Україні найближчими днями буде прохолодною і це похолодання продовжить посилюватись. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Україною проходить холодний атмосферний фронт. Температура повітря на сході, півдні та у центрі підвищиться до 12-18 градусів тепла.

відео дня

У західних областях температура повітря впаде до 0...+4 градусів. На півночі буде +3...+8 градусів. У цих областях очікується дощ та мокрий сніг. Синоптики попереджають і про штормовий вітер

Прогноз погоди в Україні на 6 квітня / фото: meteoprog

Прогноз погоди у Києві 6 квітня

У Києві вдень 6 квітня температура повітря підвищиться до +6 градусів. У столиці очікується дощ з переходом у мокрий сніг.

"Хоча опади в столиці завтра не повинні бути якимись значними, але вистачатиме в інших регіонах", - написала Наталка Діденко.

Прогноз погоди у Києві / фото: meteoprog

Коли посилиться похолодання

Похолодання посилиться в Україні вже з понеділка, 7 квітня. Воно очікується повсюди. Синоптики прогнозують нічні заморозки не лише на ґрунті, а й у повітря.

"Увесь тиждень в Україні переважатиме холодна погода з періодичним снігом, морозними проясненнями, ранковою ожеледицею на дорогах і незначними "плюсами" у денні години", - написала Наталка Діденко.

Очікується, що потепління прийде в Україну після Вербної неділі.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, заморозки і сніг накриють Україну – стало відомо, у яких областях вдарить зимова погода. Похолодання різко вдарить в Україні. У низку областей увірвуться опади – багато де будуть дощі, а в низці областей навіть випаде сніг і будуть заморозки.

Також раніше повідомлялося, що сніг буде не лише в Карпатах – було названо дату різкого похолодання. Погода у Луцьку 1 квітня буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +7 градусів.

Нагадаємо, найближчими днями Україну атакує майже 6-бальна буря – названо дату. Країну накриє сильна буря, через яку може погіршитися стан здоров'я.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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