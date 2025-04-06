Чому 7 квітня дівчатам не можна заплітати косу: яке свято, прикмети

За новоюліанським календарем починається шостий тиждень Великого посту, що передує Вербній неділі.

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Чому 7 квітня дівчатам не можна заплітати косу / колаж: Главред, фото: pomisna.info

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Яке церковне свято 7 квітня

Народні традиції та прикмети

Що не можна робити 7 квітня

У понеділок, 7 квітня, відзначається церковне свято преподобного Георгія сповідника, мученика Руфіна диякона, мучениці Акіліни і 200 воїнів, преподобного Серапіона ченця і преподобного Юстина Челійського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 7 квітня

Георгій сповідник жив у Сирії в сьомому столітті. З дитинства долучився до служіння Господу. Дорослим уже був призначений митрополитом Митиленським на острові Лесбос. Там і зберігаються мощі святого після смерті, у церкві святого Георгія. Святий відзначився відстоюванням ікон і протистоянням іконоборцям.

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Диякон Руфін жив за часів жорстоких гонінь на християн і був заарештований на початку четвертого століття в місті Синопі на березі Чорного моря. У в'язниці його відвідувала мучениця Акеліна, за що також була заарештована. Під час ув'язнення своїми проповідями навернув до християнства 200 воїнів. Вони загинули за віру за наказом імператора Максиміна.

Преподобний Серапіон Синдоніт - єгипетський чернець, жив у п'ятому столітті. З юнацьких років не мав притулку та їжі, але весь час допомагав таким же бідним і знедоленим. Віддавав свій старий порваний одяг і шматок хліба, який вдавалося йому отримати. Своїм марним життям він і інших навертав до християнства.

Народні традиції та прикмети

7 квітня існують такі народні прикмети:

сніг випав - до поганого врожаю;

яскравий сонячний ранок віщує теплу погоду до кінця весни;

якщо птахів не видно в небі - скоро прийдуть різкі похолодання.

Поганою прикметою цього дня вважалося заплітати косу, тому дівчата цього не робили.

Що не можна робити 7 квітня

Не можна лаятися і лихословити. Заборонено вживати алкоголь. Слід побоюватися й інших шкідливих звичок. Оскільки триває піст, вірянам не можна їсти м'ясні та молочні продукти, а також яйця. Не можна в цей період справляти весілля, влаштовувати гучні розваги.

Іменини та день ангела 7 квітня

7 квітня свої іменини відзначають Георгій (Юрій), Юстина і Марія.

Ім'я Юрій походить від грецького імені Георгій і трактується як "хлібороб" або "плугар". Юстин походить із латинської мови і означає "справедливий". Ім'я Марія походить з івриту і перекладається як "стійка", "піднесена", "велична".

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