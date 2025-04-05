Введення іноземного контингенту в Україну: важливі переговори Лондона і Парижа

Сторони обговорили значний прогрес, досягнутий у створенні "Коаліції рішучих".

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Еммануель Макрон і Кір Стармер обговорили введення контингенту в Україну / Колаж: Главред, фото: x.com/Keir_Starmer, Офіс президента

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Стармер і Макрон обговорили роботу "коаліції рішучих"

Порушено тему роботи військових планувальників в Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і французький президент Еммануель Макрон обговорили роботу "коаліції рішучих" щодо розміщення військового контингенту в Україні.

Деталі суботньої розмови лідерів двох країн повідомляє пресслужба британського уряду.

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Лідери Великої Британії та Франції в телефонній розмові обговорили насамперед запроваджені США тарифи та погодилися, що "торговельна війна не відповідає нічиїм інтересам", ідеться в повідомленні.

Очільники двох держави також поділилися занепокоєнням щодо "впливу на глобальну економіку та безпеку, особливо в Південно-Східній Азії", уточнюється в повідомленні.

"За підсумками дискусій між військовими планувальниками в Україні цього тижня вони (Стармер і Макрон. - Ред.) обговорили значний прогрес, досягнутий у створенні Коаліції рішучих", - додали в уряді Британії.

/ Главред

Раніше повідомлялося про обговорення введення іноземного контингенту в Україну. У Києві відбулася зустріч українських військових із начальниками штабів оборони партнерів.

Нагадаємо, як говорив говорив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, Україні потрібні не миротворці країн Європи, а реальна військова присутність. "Якщо європейські країни серйозно налаштовані зробити свій внесок, вони повинні бути дійсно серйозними. Кожен військовий має бути готовий до реального бою", - попереджав чиновник.

Як повідомляв Главред, НАТО може зіграти ключову роль у питанні введення європейських військ на територію України, написали журналісти Financial Times. Як вважають журналісти, можуть бути задіяні командні та контрольні структури Альянсу.

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Кір Стармер - що про нього відомо Сер Кір Родні Стармер - британський юрист і політик, тіньовий міністр щодо виходу з Євросоюзу (2016-2020 рр.), лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року. На думку видання Politico, Стармер із 2020 року робив усе можливе для зміни репутації Лейбористської партії як такої, що є непатріотичною та приділяє недостатньо уваги проблемам безпеки, і домігся в цьому помітного успіху. Позиція тіньового кабінету Стармера полягає в збереженні твердої підтримки України у відбитті російського вторгнення. У лютому 2023 року Стармер приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Лідер лейбористів відвідав Ірпінь і Бучу, де на початку повномасштабного вторгнення звірствували російські окупанти. "Це неймовірно бачити докази звірств, які я бачив сьогодні вранці. Фотографії мирних жителів на околицях Києва із зав'язаними очима і зв'язаними за спиною руками. У Гаазі має бути справедливість і належне відшкодування у відновленні України", - сказав він. Під час свого візиту Стармер заявив, що позиція Британії щодо України "залишиться незмінною". Британський політик висловив солідарність із країною і наголосив на необхідності домагатися справедливості та відшкодування збитків, завданих російськими злочинцями. "Для цього має бути справедливість. Має бути правосуддя в Гаазі, і має бути належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

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