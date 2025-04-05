Введення іноземного контингенту в Україну: важливі переговори Лондона і Парижа

Головне:
- Стармер і Макрон обговорили роботу "коаліції рішучих"
- Порушено тему роботи військових планувальників в Україні
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і французький президент Еммануель Макрон обговорили роботу "коаліції рішучих" щодо розміщення військового контингенту в Україні.
Деталі суботньої розмови лідерів двох країн повідомляє пресслужба британського уряду.
Лідери Великої Британії та Франції в телефонній розмові обговорили насамперед запроваджені США тарифи та погодилися, що "торговельна війна не відповідає нічиїм інтересам", ідеться в повідомленні.
Очільники двох держави також поділилися занепокоєнням щодо "впливу на глобальну економіку та безпеку, особливо в Південно-Східній Азії", уточнюється в повідомленні.
"За підсумками дискусій між військовими планувальниками в Україні цього тижня вони (Стармер і Макрон. - Ред.) обговорили значний прогрес, досягнутий у створенні Коаліції рішучих", - додали в уряді Британії.
Раніше повідомлялося про обговорення введення іноземного контингенту в Україну. У Києві відбулася зустріч українських військових із начальниками штабів оборони партнерів.
Нагадаємо, як говорив говорив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, Україні потрібні не миротворці країн Європи, а реальна військова присутність. "Якщо європейські країни серйозно налаштовані зробити свій внесок, вони повинні бути дійсно серйозними. Кожен військовий має бути готовий до реального бою", - попереджав чиновник.
Як повідомляв Главред, НАТО може зіграти ключову роль у питанні введення європейських військ на територію України, написали журналісти Financial Times. Як вважають журналісти, можуть бути задіяні командні та контрольні структури Альянсу.
Інші новини:
- Ультиматуми Путіна: Україна назвала чотири "вимоги" Росії
- Угода з Трампом і заморожування війни: у Bloomberg розкрили плани Путіна
- У Трампа оголосили про умову зниження нових тарифів
Кір Стармер - що про нього відомо
Сер Кір Родні Стармер - британський юрист і політик, тіньовий міністр щодо виходу з Євросоюзу (2016-2020 рр.), лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року.
На думку видання Politico, Стармер із 2020 року робив усе можливе для зміни репутації Лейбористської партії як такої, що є непатріотичною та приділяє недостатньо уваги проблемам безпеки, і домігся в цьому помітного успіху.
Позиція тіньового кабінету Стармера полягає в збереженні твердої підтримки України у відбитті російського вторгнення.
У лютому 2023 року Стармер приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Лідер лейбористів відвідав Ірпінь і Бучу, де на початку повномасштабного вторгнення звірствували російські окупанти.
"Це неймовірно бачити докази звірств, які я бачив сьогодні вранці. Фотографії мирних жителів на околицях Києва із зав'язаними очима і зв'язаними за спиною руками. У Гаазі має бути справедливість і належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.
Під час свого візиту Стармер заявив, що позиція Британії щодо України "залишиться незмінною". Британський політик висловив солідарність із країною і наголосив на необхідності домагатися справедливості та відшкодування збитків, завданих російськими злочинцями.
"Для цього має бути справедливість. Має бути правосуддя в Гаазі, і має бути належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред