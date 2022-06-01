"Літній настрій: активовано": 52-річна Дженніфер Лопес показала неймовірний пляжний лук

Артистка вміло підкреслила достоїнства своєї фігури вишуканим бікіні.
Американська акторка, співачка і бізнесвумен Дженніфер Лопес вирішила з помпою відзначити перший день літа. І вибрала для цього кращий спосіб.
На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала серію фотографій і відео в бікіні, які явно демонструють, що всю зиму вона старанно працювала над красою свого тіла.
Варто відзначити, що виглядає 52-річна Джей Ло вельми привабливо - на фотографіях вона позує в простому чорному купальнику з золотистими прикрасами і тонкому чорному халаті з орнаментом з метеликів і півоній.
"Літній настрій: активовано", - підписала фотографії артистка. За 4 години пост з Джей Ло в купальнику зібрав практично два мільйони лайків.
Перший літній лук артистки поєднує в собі тонкий стиль та неймовірну привабливість.
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