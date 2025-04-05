Їм не вистачило кількох секунд: нові деталі загибелі 3-річного Тимофія у Кривому Розі

Батько маленького хлопчика воює на фронті. Його родина лише півроку тому повернулася в Україну.

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У Кривому Розі загинув 3-річний Тимофій / Колаж: Главред, фото: "Свої"

РФ вдарила ракетою прямо біля дитячого майданчика у Кривому Розі. Окупанти безжально відібрали життя 3-річного Тимофія, батько якого захищає країну на фронті. Про це розповів прадід хлопчика Василь Григорович, повідомляє ТСН.ua

Тимофій любив малювати, співати та танцювати, він був енергійним хлопчиком.

"Онук і танцював, і співав, особливо любив бігати. Такий шустрий, хоч і повненький. Був. Так бігав, що я його не наздоганяв", - каже Василь.

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Три роки родина Тимофія жила за кордоном. Вони повернулись додому лише півроку тому.

Найбільше хлопчик хотів, щоб татусь повернувся з війни живим. Але вони більше ніколи не зустрінуться у цьому світі, бо Росія зробила янголятком маленького Тимофійчика. Тепер йому навіки залишиться 3 роки.

У цей день Тимофій був на вулиці з бабусею. Вони вже поверталися додому і були біля дверей підї'зду. У цей момент пролунав потужний вибух. Їм не вистачило кількох секунд, щоб зайти всередину.

"Залишалось відчинити двері та заходити. Якби зайшли, то був би живим", - скрізь сльози розповідає прадідусь Тимофія.

За життя хлопчика боролись до останнього, але його сердечко не витримало, він помер. Поховають маленького Тимофійчика у вівторок, 8 квітня.

Удар окупантів по Кривому Рогу ввечері 4 квітня – що відомо

Як повідомляв Главред, РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу ввечері 4 квітня. Ворог атакував балістичною ракетою центр житлового мікрорайону Кривого Рогу. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено багатоповерхівки. Біля епіцентру удару був дитячий майданчик.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку РФ по Кривому Рогу. Президент закликає світ до дій після ракетного удару по Кривому Рогу.

Станом на ранок 5 квітня було відомо про 18 загиблих і 61 поранену людину. Серед загиблих – 9 дітей, також 12 людей отримали поранення.

Президент назвав імена загиблих дітей.

Імена дітей, які загинули у Кривому Розі / Інфографіка: Главред

Крім цього, після ракетного удару Кривий Ріг атакували БПЛА. Це сталося ближче до півночі. Вогнем були охоплені будинки та інфраструктура, розповіли в ОВА. Внаслідок цього удару загинула 56-річна жінка, ще семеро людей постраждали.

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