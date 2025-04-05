Їм не вистачило кількох секунд: нові деталі загибелі 3-річного Тимофія у Кривому Розі

Тимофій любив малювати, співати та танцювати, він був енергійним хлопчиком.
"Онук і танцював, і співав, особливо любив бігати. Такий шустрий, хоч і повненький. Був. Так бігав, що я його не наздоганяв", - каже Василь.
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Три роки родина Тимофія жила за кордоном. Вони повернулись додому лише півроку тому.
Найбільше хлопчик хотів, щоб татусь повернувся з війни живим. Але вони більше ніколи не зустрінуться у цьому світі, бо Росія зробила янголятком маленького Тимофійчика. Тепер йому навіки залишиться 3 роки.
У цей день Тимофій був на вулиці з бабусею. Вони вже поверталися додому і були біля дверей підї'зду. У цей момент пролунав потужний вибух. Їм не вистачило кількох секунд, щоб зайти всередину.
"Залишалось відчинити двері та заходити. Якби зайшли, то був би живим", - скрізь сльози розповідає прадідусь Тимофія.
За життя хлопчика боролись до останнього, але його сердечко не витримало, він помер. Поховають маленького Тимофійчика у вівторок, 8 квітня.
Удар окупантів по Кривому Рогу ввечері 4 квітня – що відомо
Як повідомляв Главред, РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу ввечері 4 квітня. Ворог атакував балістичною ракетою центр житлового мікрорайону Кривого Рогу. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено багатоповерхівки. Біля епіцентру удару був дитячий майданчик.
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"