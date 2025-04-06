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Партизани провели успішну диверсію в РФ: знищено важливий обʼєкт для ворога

Маріна Фурман
6 квітня 2025, 08:58
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Партизани порушили військову логістику Росії.
оккупанты, удар по объекту в РФ
Партизани вдарили по інфраструктурі РФ / Колаж: Главред, фото: АТЕШ, Міноборони РФ

Коротко:

  • Партизани провели успішну операцію у Росії
  • У результаті удара порушено військову логістику РФ

Партизани знищили трансформаторну шафу на одній із ворожих залізниць. Інцидент стався біля міста Кемерово РФ. Про це повідомив рух АТЕШ.

Партизани уточнили, що залізниця сполучається з такими військовими об'єктами, як Кемеровський механічний завод - підприємство з виробництва боєприпасів дрібного і середнього калібру.

відео дня

"Унаслідок наших дій було порушено логістику і затримано постачання на військові заводи", - йдеться в повідомленні.

Партизани попередили, що їхні дії в цьому напрямку мають системний характер, тому кількість збоїв на залізниці по всій Росії буде тільки збільшуватися.

Удари по ворожих цілях - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 4 квітня під Москвою гриміли вибухи. Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко повідомив, що Московську область атакували невідомі дрони. Він уточнив, що також вибухи гриміли в Липецьку.

У ніч на 20 березня підрозділи Сил спеціальних операцій та СБУ здійснили атаку на аеродром "Енгельс" у Саратовській області РФ. На території аеродрому виникла масштабна пожежа, лунали вибухи та було зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів.

Нещодавно представники українського підпілля здійснили успішну операцію зі зриву постачання палива російським окупантам, які перебувають у Запорізькій області. Диверсія була проведена у Джанкойському районі окупованого Криму.

Інші новини:

Рух "Атеш"

Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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