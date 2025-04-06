Партизани провели успішну диверсію в РФ: знищено важливий обʼєкт для ворога

Партизани порушили військову логістику Росії.

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Партизани вдарили по інфраструктурі РФ / Колаж: Главред, фото: АТЕШ, Міноборони РФ

Коротко:

Партизани провели успішну операцію у Росії

У результаті удара порушено військову логістику РФ

Партизани знищили трансформаторну шафу на одній із ворожих залізниць. Інцидент стався біля міста Кемерово РФ. Про це повідомив рух АТЕШ.

Партизани уточнили, що залізниця сполучається з такими військовими об'єктами, як Кемеровський механічний завод - підприємство з виробництва боєприпасів дрібного і середнього калібру.

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"Унаслідок наших дій було порушено логістику і затримано постачання на військові заводи", - йдеться в повідомленні.

Партизани попередили, що їхні дії в цьому напрямку мають системний характер, тому кількість збоїв на залізниці по всій Росії буде тільки збільшуватися.

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