У Кіркорова була ще одна трагедія: померла сестра

Ви дізнаєтеся:
- Що сталося з сестрою Кіркорова
- Що про неї відомо
Російський співак Філіп Кіркоров, який у захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну і дуже схуд після смерті батька - Бедроса Кіркорова, пригадав ще одну трагедію, що трапилася в нього в родині.
Як пишуть російські пропагандисти, сестрі Кіркорова могло б бути 23 роки, але вона померла практично відразу після народження. Дитина народилася від другої дружини путініста Бедроса.
Дитина народилася 2002 року і її назвали Ксенією. Однак дівчинка пішла з життя, коли їй було всього сім днів. Сім'я важко переживала і цю втрату.
Лише через кілька років покійний путініст Бедрос розповів про це в одному з ток-шоу на ТБ. Він повідомив, що дівчинка померла через упущення лікарів.
"Дитина народилася, але через сім днів померла. Народилася семимісячна, і не могли врятувати... Сказали, зараження крові. Просто упущення лікарів. Можна сказати, що дитину вона сама прийняла. Свято, нагорі вони гуляють, я платну медсестру знайшов, яка сиділа цілодобово біля неї, а я в іншій кімнаті спав. Не встежили", - зізнавався тоді він.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Зазначимо, як повідомляв Главред, співак Філіп Кіркоров отримав заборону на в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".
А також нещодавно Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. І стало відомо, що у свідоцтві про укладення шлюбу батьків артиста написане прізвище Крикорян, тож Кіркоров - це не справжнє прізвище путініста.
Вас також може зацікавити:
- "Маша, досить пити": опухла і червона Захарова з'явилася на похоронках Кіркорова
- "Впізнав, згадав": "позашлюбний син" Кіркорова розповів про останню зустріч із ним
- Посміхалася на похороні: дочка Кіркорова звернулася до покійного діда-путініста
Хто такий Бедрос Кіркоров?
Бедрос Кіркоров - болгарський, радянський і російський естрадний співак, народний артист Російської Федерації (2012). Батько співака Філіпа Кіркорова.
Бедрос Кіркоров підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну і вважає, що російський диктатор Путін робить усе можливе для своєї країни.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред