Путініст Бедрос Кіркоров під час свого другого шлюбу мав доньку.

https://glavred.net/starnews/u-kirkorova-eshche-odna-tragediya-umerla-sestra-10653455.html Посилання скопійоване

Кіркоров позбувся сестри і батька / Колаж Главред, фото скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

Що сталося з сестрою Кіркорова

Що про неї відомо

Російський співак Філіп Кіркоров, який у захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну і дуже схуд після смерті батька - Бедроса Кіркорова, пригадав ще одну трагедію, що трапилася в нього в родині.

Як пишуть російські пропагандисти, сестрі Кіркорова могло б бути 23 роки, але вона померла практично відразу після народження. Дитина народилася від другої дружини путініста Бедроса.

відео дня

Бедрос Кіркоров Людмила Смирнова втратили доньку / Відкриті джерела

Дитина народилася 2002 року і її назвали Ксенією. Однак дівчинка пішла з життя, коли їй було всього сім днів. Сім'я важко переживала і цю втрату.

Лише через кілька років покійний путініст Бедрос розповів про це в одному з ток-шоу на ТБ. Він повідомив, що дівчинка померла через упущення лікарів.

Вікторія Кіркорова померла в молодому віці/ instagram.com/fkirkorov

"Дитина народилася, але через сім днів померла. Народилася семимісячна, і не могли врятувати... Сказали, зараження крові. Просто упущення лікарів. Можна сказати, що дитину вона сама прийняла. Свято, нагорі вони гуляють, я платну медсестру знайшов, яка сиділа цілодобово біля неї, а я в іншій кімнаті спав. Не встежили", - зізнавався тоді він.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, співак Філіп Кіркоров отримав заборону на в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".

А також нещодавно Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. І стало відомо, що у свідоцтві про укладення шлюбу батьків артиста написане прізвище Крикорян, тож Кіркоров - це не справжнє прізвище путініста.

Вас також може зацікавити:

Хто такий Бедрос Кіркоров? Бедрос Кіркоров - болгарський, радянський і російський естрадний співак, народний артист Російської Федерації (2012). Батько співака Філіпа Кіркорова.

Бедрос Кіркоров підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну і вважає, що російський диктатор Путін робить усе можливе для своєї країни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред