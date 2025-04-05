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У Кіркорова була ще одна трагедія: померла сестра

Олена Кюпелі
5 квітня 2025, 22:40
119
Путініст Бедрос Кіркоров під час свого другого шлюбу мав доньку.
Кіркоров, Бедрос Кіркоров
Кіркоров позбувся сестри і батька / Колаж Главред, фото скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Що сталося з сестрою Кіркорова
  • Що про неї відомо

Російський співак Філіп Кіркоров, який у захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну і дуже схуд після смерті батька - Бедроса Кіркорова, пригадав ще одну трагедію, що трапилася в нього в родині.

Як пишуть російські пропагандисти, сестрі Кіркорова могло б бути 23 роки, але вона померла практично відразу після народження. Дитина народилася від другої дружини путініста Бедроса.

відео дня
Бедрос Кіркоров, Людмила Смірнова
Бедрос Кіркоров Людмила Смирнова втратили доньку / Відкриті джерела

Дитина народилася 2002 року і її назвали Ксенією. Однак дівчинка пішла з життя, коли їй було всього сім днів. Сім'я важко переживала і цю втрату.

Лише через кілька років покійний путініст Бедрос розповів про це в одному з ток-шоу на ТБ. Він повідомив, що дівчинка померла через упущення лікарів.

Бедрос Кіркоров, Вікторія Кіркорова
Вікторія Кіркорова померла в молодому віці/ instagram.com/fkirkorov

"Дитина народилася, але через сім днів померла. Народилася семимісячна, і не могли врятувати... Сказали, зараження крові. Просто упущення лікарів. Можна сказати, що дитину вона сама прийняла. Свято, нагорі вони гуляють, я платну медсестру знайшов, яка сиділа цілодобово біля неї, а я в іншій кімнаті спав. Не встежили", - зізнавався тоді він.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, співак Філіп Кіркоров отримав заборону на в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".

А також нещодавно Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. І стало відомо, що у свідоцтві про укладення шлюбу батьків артиста написане прізвище Крикорян, тож Кіркоров - це не справжнє прізвище путініста.

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Хто такий Бедрос Кіркоров?

Бедрос Кіркоров - болгарський, радянський і російський естрадний співак, народний артист Російської Федерації (2012). Батько співака Філіпа Кіркорова.
Бедрос Кіркоров підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну і вважає, що російський диктатор Путін робить усе можливе для своєї країни.

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