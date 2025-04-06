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5 ракетних ударів в одній області: Росія змінила тактику атак по Україні

Юрій Берендій
6 квітня 2025, 13:53
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5 балістичних ракет не вдалось перехопити, зафіксовано влучання в межах Київської області, зазначив Ігнат.
5 ракетних ударів в одній області: Росія змінила тактику атак по Україні
РФ змінила тактику ударів по Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН, alerts in ua

Про що сказав Ігнат:

  • Росіяни змінили тактику ударів по Україні
  • Із 6 балістичних ракет вдалось збити лише одну
  • Україні потрібні додаткові системи ППО

Росія змінила підхід до ракетних атак по Україні, дедалі частіше застосовуючи балістичні ракети та модернізовані дрони. Крім того, росіяни знову вдалися до тактики комбінованих масованих обстрілів. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, протиповітряна оборона спрацювала ефективно, хоча не всі ракети вдалося перехопити.

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"На жаль, балістичні ракети, яких було власне шість, вдалося знищити лише одну. Решта є, на жаль, влучання, це Київська область", - сказав він.

За словами Ігната, 12 крилатих ракет типу "Калібр" та Х-101 були знищені або нейтралізовані за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Військовий підкреслив, що завдяки цьому ворогу не вдалося досягти запланованих цілей і спричинити ту шкоду, яку ракети могли б завдати.

Він наголосив, що востаннє подібна атака відбулася 7 березня — тоді по Україні було випущено велику кількість ракет і дронів одночасно.

Ігнат також висловив співчуття сім’ям загиблих унаслідок цих ударів.

"Повітряні сили, роблять усе можливе, щоб були менш страшні наслідки цих атак. Роблять все, що можна, на місцях люди збивають все, що можуть, і чим можуть", - зазначив Ігнат.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив на потребі України в додаткових системах протиповітряної оборони. За його словами, це питання регулярно порушує військово-політичне керівництво держави, зокрема президент у своїх щоденних зверненнях, акцентуючи увагу міжнародної спільноти на необхідності постачання сучасних систем ППО, зокрема Patriot, здатних ефективно вражати балістичні цілі.

Щодо дій противника, Ігнат зауважив, що російська армія періодично змінює тактику використання безпілотників

"Тактика застосування може дійсно змінюватися. Ворог дійсно модернізує свою техніку. Ми бачимо, що "Шахед" з початку свого застосування ще з осені 2022 року видозмінився зовнішньо у чорний колір. Він ще й отримав низку модифікацій щодо наведення, супутникової навігації і т.д.", - зазначив Ігнат.

За його словами, росіяни також модернізують балістичні ракети.

Він підкреслив, що після надходження Patriot Україні вдалося збивати ракети типу "Кинджал" та "Іскандер", однак унаслідок модернізації російських ракет це стає дедалі складніше. Водночас Україна передає отриману інформацію західним партнерам, щоб ті могли вдосконалювати свої зенітні системи.

"Ворог з початку 2024 року наростив відсоток балістики, якщо брати всі ракети. Крилатих ракет стає відсотково менше, а балістичних стає більше. Бо балістичні ракети, ми розуміємо, збивається Patriot", - додав представник Повітряних сил.

5 ракетних ударів в одній області: Росія змінила тактику атак по Україні
Звідки і чим РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удар по Україні 6 квітня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 6 квітня російські війська атакували Київ, Миколаївську, Сумську, Харківську, Хмельницьку й Черкаську області. Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку, підкресливши, що Росія й надалі тероризує Україну, поки міжнародна спільнота дозволяє це робити, а самі удари є реакцією Путіна на дипломатичні ініціативи світу.

Внаслідок обстрілу серйозних ушкоджень зазнала офісна будівля телеканалу FREEДОМ у Києві. Відомо про руйнування трьох верхніх поверхів, вибито вікна.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 6 квітня ворог здійснив комбіновану атаку, використавши ракети повітряного, наземного та морського базування, а також дрони-камікадзе. Загалом по Україні запустили 109 безпілотників і 23 ракети, з яких українським силам ППО вдалося знищити 53 повітряні цілі.

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Хто такий Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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